В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в подготовке терактов

В Германии и Швейцарии украинцы готовили теракты, — СМИ
В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев, которые, вероятно, готовили теракты. Речь идет о поджогах и взрывах в грузовом транспорте.
Об этом сообщает DW в среду, 14 мая.
Украинцы готовили теракты
Федеральная прокуратура Германии осуществила задержание граждан Украины 9-13 мая.
Согласно информации прокуратуры, мужчины намеревались отправить из Германии в Украину посылки со взрывчаткой, способной детонировать во время доставки.
Один из них отправил в Кельн две тестовые посылки, в которые были вмонтированы GPS-трекеры для изучения маршрута передвижения.
Мужчин задержали в Кельне, Констанце и Тургау. Сейчас граждане Украины находятся под стражей.
Напомним, на Ровенщине задержали российских агентов, которые пытались подорвать оперативную группу полиции.
Ранее в Днепре женщина и мужчина хотели устроить теракт, взорвав железную дорогу за деньги.
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