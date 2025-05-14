В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев по подозрению в подготовке терактов

Немецкие полицейские. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

В Германии и Швейцарии задержали трех украинцев, которые, вероятно, готовили теракты. Речь идет о поджогах и взрывах в грузовом транспорте.

Об этом сообщает DW в среду, 14 мая.

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Украинцы готовили теракты

Федеральная прокуратура Германии осуществила задержание граждан Украины 9-13 мая.

Согласно информации прокуратуры, мужчины намеревались отправить из Германии в Украину посылки со взрывчаткой, способной детонировать во время доставки.

Один из них отправил в Кельн две тестовые посылки, в которые были вмонтированы GPS-трекеры для изучения маршрута передвижения.

Мужчин задержали в Кельне, Констанце и Тургау. Сейчас граждане Украины находятся под стражей.

Напомним, на Ровенщине задержали российских агентов, которые пытались подорвать оперативную группу полиции.

Ранее в Днепре женщина и мужчина хотели устроить теракт, взорвав железную дорогу за деньги.