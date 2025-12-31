Олексій Семенюк замінив у Нацкомісії з цінних паперів Руслана Магомедова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку: ним став підприємець Олексій Семенюк. Він замінив на посаді Руслана Магомедова.

Відповідний указ Зеленського міститься на офіційному сайті президента України.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про Олексія Семенюка

Указ президента про призначення Олексія Семенюка керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондовим ринком. Фото: Скриншот

У декларації Олексія Семенюка лише бізнес і жодної згадки про фондовий чи фінансові ринки. Основні доходи чиновника сформовані виключно від підприємницької діяльності.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова. Він обіймав цю посаду чотири роки.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду керівника ОП, а також анонсував кадрові зміни в обласних адміністраціях.