Олексій Семенюк замінив у Нацкомісії з цінних паперів Руслана Магомедова

У Нацкомісії з цінних паперів новий очільник — указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку: ним став підприємець Олексій Семенюк. Він замінив на посаді Руслана Магомедова.
Відповідний указ Зеленського міститься на офіційному сайті президента України.
Що відомо про Олексія Семенюка
У декларації Олексія Семенюка лише бізнес і жодної згадки про фондовий чи фінансові ринки. Основні доходи чиновника сформовані виключно від підприємницької діяльності.
Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслана Магомедова. Він обіймав цю посаду чотири роки.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатом на посаду керівника ОП, а також анонсував кадрові зміни в обласних адміністраціях.
