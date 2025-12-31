Алексей Семенюк заменил в Нацкомиссии по ценным бумагам Руслана Магомедова

У Нацкомиссии по ценным бумагам новый глава — указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: им стал предприниматель Алексей Семенюк. Он заменил на посту Руслана Магомедова.
Соответствующий указ Зеленского содержится на официальном сайте президента Украины.
Что известно об Алексее Семенюке
В декларации Алексея Семенюка только бизнес и ни одного упоминания о фондовом или финансовых рынках. Основные доходы чиновника сформированы исключительно от предпринимательской деятельности.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение об увольнении председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова. Он занимал эту должность четыре года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатом на должность руководителя ОП, а также анонсировал кадровые изменения в областных администрациях.
Читайте Новини.LIVE!