У Нацкомиссии по ценным бумагам новый глава — указ Зеленского

У Нацкомиссии по ценным бумагам новый глава — указ Зеленского


Дата публикации 31 декабря 2025 23:37
Алексей Семенюк заменил в Нацкомиссии по ценным бумагам Руслана Магомедова
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку: им стал предприниматель Алексей Семенюк. Он заменил на посту Руслана Магомедова.

Соответствующий указ Зеленского содержится на официальном сайте президента Украины.



Что известно об Алексее Семенюке

У Нацкомиссии по ценным бумагам новый глава — указ Зеленского - фото 1
Указ президента о назначении Алексея Семенюка руководителем Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Фото: Скриншот

В декларации Алексея Семенюка только бизнес и ни одного упоминания о фондовом или финансовых рынках. Основные доходы чиновника сформированы исключительно от предпринимательской деятельности.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение об увольнении председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова. Он занимал эту должность четыре года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатом на должность руководителя ОП, а также анонсировал кадровые изменения в областных администрациях.

Владимир Зеленский назначение НКЦБФР ценные бумаги фондовый рынок
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
