У НАТО розповіли, скільки разів перехоплювали авіацію РФ цього року

Німецький Eurofighter Typhoon перехоплює російський Ил-76. Фото: НАТО

Протягом 2023 року літаки Північноатлантичного альянсу понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки в Європі. Найчастіше це відбувалося над Балтійським морем.

Про це повідомляє НАТО.

Читайте також:

Перехоплення російських літаків в Європі

"Винищувачі НАТО цілодобово чергують, готові піднятися в повітря у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших членів Альянсу", — йдеться в повідомленні.

Британський Eurofighter Typhoon перехоплює російський Ту-95. Фото: НАТО.

У НАТО наголошують, що літаки РФ вже давно не передають транспондерний код. Він вказує на їхнє місцезнаходження і висоту. До того ж росіяни не подають план польоту та навіть не виходять на зв'язок з авіадиспетчерами.

Майже всі зіткнення між літаками НАТО та російськими були безпечними. Порушення РФ повітряного простору Альянсу залишались рідкісними і нетривалими.

Літаки НАТО під час перехоплення Ил-20. Фото: НАТО

"Винищувачі НАТО цілодобово чергують, готові піднятися в повітря у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших членів Альянсу. Патрулювання повітряного простору є важливим засобом, за допомогою якого НАТО забезпечує безпеку наших членів", — зазначив виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Вайт.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозицію НАТО вступити до Альянсу частинами. За його словами, такі дії зробити неможливо.

Також ми писали, що високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що конфлікт Росії та України став "війною на виснаження", яка буде тривати. Крім того, до переломного моменту в протистоянні ще далеко.