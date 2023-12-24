Війна на виснаження — у НАТО спрогнозували подальший хід бойових дій в Україні

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що конфлікт Росії та України став "війною на виснаження", яка буде тривати. Крім того, до переломного моменту в протистоянні ще далеко.

Про це Кусті Салм розповів Newsweek.

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"Це війна на виснаження. Росія навмисно хоче, щоб ми думали, що вони переживуть, перевершать по продуктивності українських і західних ворогів", — зазначив Кусті Салм.

За його словами, 2023 рік гіркий для України через провал літнього контрнаступу. Деякі західні політики відкрито "втомилися від України" й попереджають українських лідерів, що війна затягнеться.

Також Салм вважає, що результати протистояння є математичним рівнянням. Так, кожні пів року Росія може "завербувати 130 тисяч осіб, але в підрозділи вона може сформувати 40 тисяч осіб". Ці 40 тисяч осіб — наступальні сили, інших використають як "гарматне м'ясо".

"Інші 90 тисяч мобілізованих будуть використовуватися як гарматне м'ясо — ви використовуєте їх один раз і викидаєте", — пояснив представник.

Кожні пів року РФ втрачає частину військових, що становить приблизно 37% тих, хто знову приєднується кожні шість місяців.

"Ми за покерним столом. Потрібно вірити статистиці", — додав Салм.

На його думку, ще не досягнуто переломного моменту, за якого в Росії практично не залишиться ресурсів і боєприпасів.

Нагадаємо, що ворог здійснює штурмові дії під Авдіївкою, проте зазнає невдач.