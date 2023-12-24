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Війна на виснаження — у НАТО спрогнозували подальший хід бойових дій в Україні

24 грудня 2023 01:55
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Інна Буряк
редактор
Війна на виснаження — у НАТО спрогнозували подальший хід бойових дій в Україні
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм заявив, що конфлікт Росії та України став "війною на виснаження", яка буде тривати. Крім того, до переломного моменту в протистоянні ще далеко. 

Про це Кусті Салм розповів Newsweek.

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Подальший перебіг війни в Україні

"Це війна на виснаження. Росія навмисно хоче, щоб ми думали, що вони переживуть, перевершать по продуктивності українських і західних ворогів", — зазначив Кусті Салм.

За його словами, 2023 рік гіркий для України через провал літнього контрнаступу. Деякі західні політики відкрито "втомилися від України" й попереджають українських лідерів, що війна затягнеться. 

Також Салм вважає, що результати протистояння є математичним рівнянням. Так, кожні пів року Росія може "завербувати 130 тисяч осіб, але в підрозділи вона може сформувати 40 тисяч осіб". Ці 40 тисяч осіб — наступальні сили, інших використають як "гарматне м'ясо".

"Інші 90 тисяч мобілізованих будуть використовуватися як гарматне м'ясо — ви використовуєте їх один раз і викидаєте", — пояснив представник.

Кожні пів року РФ втрачає частину військових, що становить приблизно 37% тих, хто знову приєднується кожні шість місяців.

"Ми за покерним столом. Потрібно вірити статистиці", — додав Салм.

На його думку, ще не досягнуто переломного моменту, за якого в Росії практично не залишиться ресурсів і боєприпасів.

Нагадаємо, що ворог здійснює штурмові дії під Авдіївкою, проте зазнає невдач.

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