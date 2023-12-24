Война на истощение — в НАТО спрогнозировали дальнейший ход боевых действий в Украине
Высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "войной на истощение", которая будет продолжаться. Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.
Об этом Кусти Салм рассказал Newsweek.
Дальнейший ход войны в Украине
"Это война на истощение. Россия намеренно хочет, чтобы мы думали, что они переживут, превзойдут по производительности украинских и западных врагов", — отметил Кусти Салм.
По его словам, 2023 год горький для Украины из-за провала летнего контрнаступления. Некоторые западные политики открыто "устали от Украины" и предупреждают украинских лидеров, что война затянется.
Также Салм считает, что результаты противостояния являются математическим уравнением. Так, каждые полгода Россия может "завербовать 130 тысяч человек, но в подразделения она может сформировать 40 тысяч человек". Эти 40 тысяч человек — наступательные силы, остальных используют как "пушечное мясо".
"Остальные 90 тысяч мобилизованных будут использоваться как пушечное мясо — вы используете их один раз и выбрасываете", — пояснил представитель.
Каждые полгода РФ теряет часть военных, что составляет примерно 37% вновь присоединяющихся каждые шесть месяцев.
"Мы за покерным столом. Нужно верить статистике", — добавил Салм.
По его мнению, еще не достигнут переломный момент, при котором в России практически не останется ресурсов и боеприпасов.
Напомним, что враг совершает штурмовые действия под Авдеевкой, однако терпит неудачу.
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