Война на истощение — в НАТО спрогнозировали дальнейший ход боевых действий в Украине

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "войной на истощение", которая будет продолжаться. Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.

Об этом Кусти Салм рассказал Newsweek.

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"Это война на истощение. Россия намеренно хочет, чтобы мы думали, что они переживут, превзойдут по производительности украинских и западных врагов", — отметил Кусти Салм.

По его словам, 2023 год горький для Украины из-за провала летнего контрнаступления. Некоторые западные политики открыто "устали от Украины" и предупреждают украинских лидеров, что война затянется.

Также Салм считает, что результаты противостояния являются математическим уравнением. Так, каждые полгода Россия может "завербовать 130 тысяч человек, но в подразделения она может сформировать 40 тысяч человек". Эти 40 тысяч человек — наступательные силы, остальных используют как "пушечное мясо".

"Остальные 90 тысяч мобилизованных будут использоваться как пушечное мясо — вы используете их один раз и выбрасываете", — пояснил представитель.

Каждые полгода РФ теряет часть военных, что составляет примерно 37% вновь присоединяющихся каждые шесть месяцев.

"Мы за покерным столом. Нужно верить статистике", — добавил Салм.

По его мнению, еще не достигнут переломный момент, при котором в России практически не останется ресурсов и боеприпасов.

Напомним, что враг совершает штурмовые действия под Авдеевкой, однако терпит неудачу.