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В НАТО рассказали, сколько раз перехватывали авиацию РФ в этом году

30 декабря 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В НАТО рассказали, сколько раз перехватывали авиацию РФ в этом году
Немецкий Eurofighter Typhoon перехватывает российский Ил-76. Фото: НАТО
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение 2023 года самолеты Североатлантического альянса более 300 раз перехватывали российские военные самолеты в Европе. Чаще всего это происходило над Балтийским морем.

Об этом сообщает НАТО.

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"Истребители НАТО круглосуточно дежурят, готовы подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших членов Альянса", — говорится в сообщении.

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Британский Eurofighter Typhoon перехватывает русский Ту-95. Фото: НАТО.

В НАТО отмечают, что самолеты РФ уже давно не передают транспондерный код. Он указывает на их местонахождение и высоту. К тому же россияне не представляют план полета и даже не выходят на связь с авиадиспетчерами.

Почти все столкновения между самолетами НАТО и российскими были безопасными. Нарушения РФ воздушного пространства Североатлантического союза оставались редкими и непродолжительными.

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Самолеты НАТО при перехвате Ил-20. Фото: НАТО

"Истребители НАТО круглосуточно дежурят, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших членов Альянса. Патрулирование воздушного пространства является важным средством, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность наших членов", — отметил исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал предложение НАТО вступить в Альянс по частям. По его словам, такие действия совершить невозможно.

Также мы писали, что высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что конфликт России и Украины стал "продолжающейся войной на истощение". Кроме того, до переломного момента в противостоянии еще далековато.

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