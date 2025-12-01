НАТО готує відповідь на гібридні загрози з боку Росії — що відомо

Джузеппе Каво Драгоне. Фото: АрміяInform

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс планує жорсткіше реагувати на провокації Росії. Зокрема, йдеться про кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору.

Про це Джузеппе Каво Драгоне сказав у коментарі Financial Times.

Відповідь НАТО на провокації Росії

"Ми вивчаємо все. У кіберпросторі ми реагуємо. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними", — заявив Драгоне.

Видання зазначає, що Європа вже не раз ставала мішенню гібридних загроз: від пошкодження кабелів у Балтійському морі до кібератак. Частину цих інцидентів пов’язують із Росією, тоді як обставини інших і досі залишаються невстановленими.

Окремі дипломати, зокрема зі східноєвропейських держав, звернулися до НАТО із закликом відійти від суто реагування на загрози та перейти до більш активних кроків.

FT пише, що активні дії більш реальні у випадку кібератак, де багато країн мають інструменти для дій у відповідь, однак складнішими є диверсії та вторгнення БпЛА.

За словами Драгоне, "превентивний удар" можна вважати "оборонною дією".

"Це далі від нашого звичайного способу мислення і поведінки. Більш агресивна позиція порівняно з агресивністю наших опонентів може бути одним із варіантів", — зазначив він.

Очільник Військового комітету НАТО каже, що з початку місії Baltic Sentry нічого не відбулося, тому він думає що цей засіб стримування працює.

Занепокоєння НАТО

У матеріалі також йдеться, що серед країн-членів НАТО зберігається стурбованість, особливо після рішення фінського суду закрити справу щодо екіпажу судна Eagle S, яке пов’язане з російським "тіньовим флотом". Воно пошкодило кілька підводних кабелів, перебуваючи в міжнародних водах.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що це дає російським суднам карт-бланш.

"Поки що потреби в цьому не було. Ми також повинні зробити крок назад і проаналізувати, чого прагне агресор. Ми не маємо бути істеричними. У нас є свій надійний план дій, і ми повинні довіряти йому", — зауважила вона.

Драгоне каже, що одна з ключових труднощів для НАТО полягає у значно жорсткіших обмеженнях, ніж у їхніх противників, зумовлених етичними нормами, законодавством і юрисдикційними рамками.

За його словами, це створює додаткові ускладнення, але така позиція не є безнадійною, однак вона суттєво складніша порівняно з можливостями опонентів.

"Як досягти стримування — через відповідь, через превентивний удар — це те, що ми маємо глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск у цьому напрямку може ще більше посилитися", — додав Драгоне.

Нагадаємо, глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що Україна стає ближчою до стандартів країн НАТО. За її словами, Альянс надає незмінну підтримку.

Раніше у Мінцифри повідомили, що Україна разом з НАТО запускає спільну програму, яка спрямована на прискорення впровадження оборонних інновацій на фронті.