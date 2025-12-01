Видео
Главная Новости дня В НАТО планируют жестче отвечать на провокации РФ, — СМИ

В НАТО планируют жестче отвечать на провокации РФ, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 07:37
НАТО готовит ответ на гибридные угрозы России — что известно
Джузеппе Каво Драгоне. Фото: АрмияИнформ

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс планирует жестче реагировать на провокации России. В частности, речь идет о кибератаках, диверсиях и нарушении воздушного пространства.

Об этом Джузеппе Каво Драгоне сказал в комментарии Financial Times.

Читайте также:

Ответ НАТО на провокации России

"Мы изучаем все. В киберпространстве мы реагируем. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными", — заявил Драгоне.

Издание отмечает, что Европа уже не раз становилась мишенью гибридных угроз: от повреждения кабелей в Балтийском море до кибератак. Часть этих инцидентов связывают с Россией, тогда как обстоятельства других до сих пор остаются неустановленными.

Отдельные дипломаты, в частности из восточноевропейских государств, обратились к НАТО с призывом отойти от сугубо реагирования на угрозы и перейти к более активным шагам.

FT пишет, что активные действия более реальны в случае кибератак, где многие страны имеют инструменты для ответных действий, однако сложнее диверсии и вторжения БпЛА.

По словам Драгоне, "превентивный удар" можно считать "оборонительным действием".

"Это дальше от нашего обычного образа мышления и поведения. Более агрессивная позиция по сравнению с агрессивностью наших оппонентов может быть одним из вариантов", — отметил он.

Глава Военного комитета НАТО говорит, что с начала миссии Baltic Sentry ничего не произошло, поэтому он думает, что это средство сдерживания работает.

Беспокойство НАТО

В материале также говорится, что среди стран-членов НАТО сохраняется обеспокоенность, особенно после решения финского суда закрыть дело в отношении экипажа судна Eagle S, которое связано с российским "теневым флотом". Оно повредило несколько подводных кабелей, находясь в международных водах.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что это дает российским судам карт-бланш.

"Пока что потребности в этом не было. Мы также должны сделать шаг назад и проанализировать, чего хочет агрессор. Мы не должны быть истеричными. У нас есть свой надежный план действий, и мы должны доверять ему", — отметила она.

Драгоне говорит, что одна из ключевых трудностей для НАТО заключается в значительно более жестких ограничениях, чем у их противников, обусловленных этическими нормами, законодательством и юрисдикционными рамками.

По его словам, это создает дополнительные осложнения, но такая позиция не является безнадежной, однако она существенно сложнее по сравнению с возможностями оппонентов.

"Как достичь сдерживания — через ответ, через превентивный удар — это то, что мы должны глубоко проанализировать, поскольку в будущем давление в этом направлении может еще больше усилиться", — добавил Драгоне.

Напомним, глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украина становится ближе к стандартам стран НАТО. По ее словам, Альянс оказывает неизменную поддержку.

Ранее в Минцифры сообщили, что Украина вместе с НАТО запускает совместную программу, которая направлена на ускорение внедрения оборонных инноваций на фронте.

НАТО кибератака провокация диверсия Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
