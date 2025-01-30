У МЗС назвали заяви Джеорджеску проявом неповаги до України

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Проросійський румунський політик Келін Джеорджеску назвав Україну "вигаданою державою". Натомість в Україні наголосили, що такі заяви є виявом крайньої неповаги.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у четвер, 30 січня.

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У міністерстві зауважили, що заяви румунського політика ставлять під сумнів територіальну цілісність України та є виявом крайньої неповаги до українського народу.

"Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям", — йдеться у заяві.

Також у відомстві додали, що на тлі цих заяв спроби Джеорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика, мають абсурдний вигляд. Оскільки його тези повністю відповідають російській пропаганді.

Україна переконана, що в інтересах народу Румунії є досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні. Ми розраховуємо на подальший розвиток дружніх відносин між країнами.

Раніше Джеорджеску висловився щодо України, заявивши про "неминучий поділ". Також він неодноразово виступав проти експорту українського зерна через Румунію та закликав до припинення військової допомоги Україні.

Крім того, 17 січня у Румунії поблизу кордону з Україною знайшли сліди російського безпілотника.