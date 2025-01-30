В МИД назвали заявления Джеорджеску проявлением неуважения к Украине

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Reuters

Пророссийский румынский политик Келин Джеорджеску назвал Украину "вымышленным государством". В ответ на это в Украине отметили, что такие заявления являются проявлением крайнего неуважения.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, 30 января.

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Ответ МИД для Джеорджеску

В министерстве отметили, что заявления румынского политика ставят под сомнение территориальную целостность Украины и являются проявлением крайнего неуважения к украинскому народу.

"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям", — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что на фоне этих заявлений попытки Джеорджеску позиционировать себя как "независимого" политика, выглядят абсурдно. Поскольку его тезисы полностью соответствуют российской пропаганде.

Украина убеждена, что в интересах народа Румынии является достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие дружеских отношений между странами.

Ранее Джеорджеску высказался относительно Украины, заявив об "неизбежном разделении". Также он неоднократно выступал против экспорта украинского зерна через Румынию и призвал к прекращению военной помощи Украине.

Кроме того, 17 января в Румынии вблизи границы с Украиной нашли следы российского беспилотника.