В МЗС відреагували на чутки про переговори з РФ у Туреччині

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

У Міністерстві закордонних справ України спростували чутки про можливі переговори України та Росії у Туреччині. Відтак, за словами глави МЗС Андрія Сибіги, зустріч не запланована.

Про це інформує ТСН, посилаючись на коментар Андрія Сибіги.

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Отже, журналісти ТСН зазначають, що за словами очільника МЗС України, інформація турецьких ЗМІ про можливі переговори України та РФ, нібито заплановані на 15-16 квітня в Анкарі, — не відповідає дійсності.

"Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося", — повідомила журналістка ТСН.

Зауважимо, що на момент публікації новини офіційного коментаря від МЗС щодо цього питання не було.

Нагадаємо, що раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що нібито переговори між Україною та Росією щодо безпеки судноплавства в Чорному морі відбудуться 15–16 квітня в Анкарі за посередництва Туреччини.

Водночас нещодавно лідер США Дональд Трамп сказав, що переговори щодо встановлення миру в Україні, ймовірно, йдуть добре. Однак, він вважає, є момент, коли "треба або миритися, або замовкнути".