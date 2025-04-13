В МИД отреагировали на слухи о переговорах с РФ в Турции

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли слухи о возможных переговорах Украины и России в Турции. Следовательно, по словам главы МИД Андрея Сибиги, встреча не запланирована.

Об этом информирует ТСН, ссылаясь на комментарий Андрея Сибиги.

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Итак, журналисты ТСН отмечают, что, по словам главы МИД Украины, информация турецких СМИ о возможных переговорах Украины и РФ, якобы запланированных на 15-16 апреля в Анкаре, не соответствует действительности.

"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", — сообщила журналистка ТСН.

Заметим, что на момент публикации новости официального комментария от МИД по этому вопросу не было.

Напомним, что ранее в турецких СМИ появилась информация, что якобы переговоры между Украиной и Россией по безопасности судоходства в Черном море состоятся 15-16 апреля в Анкаре при посредничестве Турции.

В то же время недавно лидер США Дональд Трамп сказал, что переговоры по установлению мира в Украине, вероятно, идут хорошо. Однако он считает, есть момент, когда "надо либо мириться, либо замолчать".