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У МЗС Словенії підтримали Україну та закликали до миру

12 червня 2025 16:08
Аркадій Пастула - Редактор
Глава МЗС Словенії висловила солідарність з Україною
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон. Фото: EPA
Аркадій Пастула - Редактор

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон висловила підтримку та солідарність з Україною. За її словами, необхідно досягти миру на основі статуту Організації Обʼєднаних Націй.

Про це Таня Файон сказала на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

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Файон назвала пріоритетом повне та безумовне припинення вогню в Україні.

"Ми також продовжимо підіймати обізнаність про всіх цивільних людей, яких утримують, включно з журналістами, про всіх примусово вивезених дітей, вимагатимемо їх безпечного повернення", — наголосила міністерка.

Нагадаємо, 11 червня український лідер Володимир Зеленський в рамках саміту зустрівся з президентами Румунії та Молдови.

Крім того, глава держави мав розмову з премʼєром Болгарії. Сторони обговорили безпеку в морі та євроінтеграцію України.

війна ООН МЗС Україна саміт Словенія
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