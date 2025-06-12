Глава МЗС Словенії висловила солідарність з Україною

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон. Фото: EPA

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон висловила підтримку та солідарність з Україною. За її словами, необхідно досягти миру на основі статуту Організації Обʼєднаних Націй.

Про це Таня Файон сказала на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

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Файон назвала пріоритетом повне та безумовне припинення вогню в Україні.

"Ми також продовжимо підіймати обізнаність про всіх цивільних людей, яких утримують, включно з журналістами, про всіх примусово вивезених дітей, вимагатимемо їх безпечного повернення", — наголосила міністерка.

Нагадаємо, 11 червня український лідер Володимир Зеленський в рамках саміту зустрівся з президентами Румунії та Молдови.

Крім того, глава держави мав розмову з премʼєром Болгарії. Сторони обговорили безпеку в морі та євроінтеграцію України.