Глава МЗС Словенії висловила солідарність з Україною

У МЗС Словенії підтримали Україну та закликали до миру
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон висловила підтримку та солідарність з Україною. За її словами, необхідно досягти миру на основі статуту Організації Обʼєднаних Націй.
Про це Таня Файон сказала на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".
Солідарність Словенії з Україною
Файон назвала пріоритетом повне та безумовне припинення вогню в Україні.
"Ми також продовжимо підіймати обізнаність про всіх цивільних людей, яких утримують, включно з журналістами, про всіх примусово вивезених дітей, вимагатимемо їх безпечного повернення", — наголосила міністерка.
Нагадаємо, 11 червня український лідер Володимир Зеленський в рамках саміту зустрівся з президентами Румунії та Молдови.
Крім того, глава держави мав розмову з премʼєром Болгарії. Сторони обговорили безпеку в морі та євроінтеграцію України.
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