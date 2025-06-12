Глава МИД Словении выразила солидарность с Украиной

Министр иностранных дел Словении Таня Файон. Фото: EPA

Министр иностранных дел Словении Таня Файон выразила поддержку и солидарность с Украиной. По ее словам, необходимо достичь мира на основе устава Организации Объединенных Наций.

Об этом Таня Файон сказала на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

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Файон назвала приоритетом полное и безусловное прекращение огня в Украине.

"Мы также продолжим поднимать осведомленность обо всех гражданских людях, которых удерживают, включая журналистов, обо всех принудительно вывезенных детях, будем требовать их безопасного возвращения", — подчеркнула министр.

Напомним, 11 июня украинский лидер Владимир Зеленский в рамках саммита встретился с президентами Румынии и Молдовы.

Кроме того, глава государства имел разговор с премьером Болгарии. Стороны обсудили безопасность в море и евроинтеграцию Украины.