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В МВС зробили заяву щодо рівня радіації в Запорізькій області

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 22:16
Який рівень радіації в Запорізькій області - дані МВС
Дозиметр в руках. Фото: freepik

У вівторок, 29 липня, станом на 21:20  рівень радіаційного фону в Запорізькій області залишається в межах норми. Водночас моніторинг ситуації продовжується у цілодобовому режимі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України з посиланням на дані ДСНС.

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Пост МВС. Фото: скриншот

Який рівень радіації в Запорізькій області

За результатами замірів, проведених підрозділом радіаційного, хімічного та біологічного захисту, рівень радіації становить 0,14 мікрозіверта на годину. Такий показник не перевищує допустимих меж і не становить небезпеки для населення.

У МВС також зазначають, що радіаційний фон по всій території України стабільний, загроз для громадян немає.

Що кажуть у Міненерго

У відповідь на поширення повідомлень у соціальних мережах та телеграм-каналах про нібито "стрибок радіаційного фону" в Запоріжжі Міністерство економіки України надало спростування.

У МВС зробили заяву щодо рівня радіації в Запорізькій області - фото 2
Пост Міненерго. Фото: скриншот

На жодному з автоматизованих постів контролю — відомчих, державних чи громадських — не зафіксовано жодних відхилень у радіаційному фоні як на території Запорізької АЕС, так і в зоні її спостереження.

Стабільну ситуацію підтверджує і постійна моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС. За її інформацією, на тимчасово окупованій станції не відбувалося жодних аварійних подій.

Радіаційний фон на території України загалом залишається в межах встановлених норм. Уряд закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися паніці. Моніторинг триває.

До цього керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко писав, що увечері 29 липня у Запоріжжі, поблизу малого ринку, було зафіксовано підвищення рівня радіаційного фону. За його словами, близько 19:00 спостерігалося зростання показників під час вітру, що дув із боку тимчасово окупованих територій.

Андрющенко наголосив, що не має на меті сіяти паніку, однак ситуація вимагає уваги з боку відповідальних органів та офіційних роз’яснень. Особливо на тлі інформаційної активності російської сторони, яка останніми днями поширює заяви про нібито удари та пожежі на території Запорізької АЕС.

"Це точно потребує уваги. Прошу про поширення", — зазначив Андрющенко.

Нещодавно Міненергетики писало, що навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС спостерігається задимлення, спричинене лісовою пожежею. Водночас лінії електропостачання працюють у штатному режимі, а радіаційного фону, що перевищує норму, не зафіксовано.

Нагадаємо, що на Одещині провели заміри радіаційного фону. Загалом спеціалісти взяли проби в 12 контрольних точках. Найвищі значення зафіксовано у Южному та Балті.

МВС ДСНС Міненерго Запорізька область радіація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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