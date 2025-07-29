Какой уровень радиации в Запорожской области - данные МВД

В МВД сделали заявление об уровне радиации в Запорожской области
Во вторник, 29 июля, по состоянию на 21:20 уровень радиационного фона в Запорожской области остается в пределах нормы. В то же время мониторинг ситуации продолжается в круглосуточном режиме.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины со ссылкой на данные ГСЧС.
Какой уровень радиации в Запорожской области
По результатам замеров, проведенных подразделением радиационной, химической и биологической защиты, уровень радиации составляет 0,14 микрозиверта в час. Такой показатель не превышает допустимых пределов и не представляет опасности для населения.
В МВД также отмечают, что радиационный фон по всей территории Украины стабилен, угроз для граждан нет.
Что говорят в Минэнерго
В ответ на распространение сообщений в социальных сетях и телеграмм-каналах о якобы "скачке радиационного фона" в Запорожье Министерство экономики Украины предоставило опровержение.
Ни на одном из автоматизированных постов контроля — ведомственных, государственных или общественных — не зафиксировано никаких отклонений в радиационном фоне как на территории Запорожской АЭС, так и в зоне ее наблюдения.
Стабильную ситуацию подтверждает и постоянная мониторинговая миссия МАГАТЭ на ЗАЭС. По ее информации, на временно оккупированной станции не происходило никаких аварийных событий.
Радиационный фон на территории Украины в целом остается в пределах установленных норм. Правительство призывает граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться панике. Мониторинг продолжается.
До этого руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко писал, что вечером 29 июля в Запорожье, вблизи малого рынка, было зафиксировано повышение уровня радиационного фона. По его словам, около 19:00 наблюдался рост показателей при ветре, который дул со стороны временно оккупированных территорий.
Андрющенко отметил, что у него нет цели сеять панику, однако ситуация требует внимания со стороны ответственных органов и официальных разъяснений. Особенно на фоне информационной активности российской стороны, которая в последние дни распространяет заявления о якобы ударах и пожарах на территории Запорожской АЭС.
"Это точно требует внимания. Прошу о распространении", — отметил Андрющенко.
Недавно Минэнергетики писало, что вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС наблюдается задымление, вызванное лесным пожаром. В то же время линии электроснабжения работают в штатном режиме, а радиационного фона, превышающего норму, не зафиксировано.
Напомним, что в Одесской области провели замеры радиационного фона. Всего специалисты взяли пробы в 12 контрольных точках. Самые высокие значения зафиксированы в Южном и Балте.
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