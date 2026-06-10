У МВС розповіли про нову схему обману з посвідченням водія
Соціальні мережі дедалі частіше використовуються шахраями для пошуку потенційних жертв, зокрема серед користувачів, які цікавляться державними послугами. Вони відстежують коментарі, підписки та запити людей, після чого виходять на зв’язок у приватних повідомленнях із пропозиціями "швидкого вирішення питань".
Про це розповів начальник РСЦ ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров, повідомляє Новини.LIVE.
Як працює схема шахраїв
За словами фахівця, зловмисники моніторять сторінки сервісних центрів МВС, аналізують активність користувачів і знаходять тих, хто цікавиться отриманням або відновленням посвідчення водія.
Після цього вони пропонують "допомогу" в особистих повідомленнях — без навчання в автошколі, без складання іспитів або навіть у вирішенні питань із поверненням водійських прав після позбавлення.
Шахраї запевняють у "офіційності" послуг і обіцяють, що документи будуть відображатися в державних реєстрах, у застосунку "Дія" та Кабінеті водія.
Підроблені документи та обман громадян
У сервісних центрах МВС та Кіберполіції неодноразово фіксували подібні схеми. Одна з них полягає в тому, що спочатку шахраї не вимагають передоплати, створюючи враження довіри.
Після отримання персональних даних громадяни нібито отримують документ поштою. Візуально він може виглядати справжнім, однак у державних реєстрах він не значиться. Після цього аферисти припиняють контакт, а люди вже оплачують "послугу", не підозрюючи про підробку.
Згодом постраждалі звертаються до сервісних центрів МВС, де і з’ясовується факт шахрайства.
Як шахраї імітують офіційність
Для переконливості зловмисники використовують логотипи державних установ, копіюють оформлення офіційних сторінок, надсилають фейкові посвідчення, довідки та скриншоти.
У деяких випадках створюються фальшиві акаунти нібито працівників сервісних центрів МВС або навіть керівників установ, щоб підвищити рівень довіри у громадян. Будь-які пропозиції оформити посвідчення водія без проходження передбачених законом процедур є ознакою шахрайства, наголошують у МВС.
Крім втрати коштів і персональних даних, використання підроблених документів може мати юридичні наслідки — аж до кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.
Як захиститися
У сервісних центрах МВС наголошують: працівники не пропонують послуги через особисті повідомлення в месенджерах, а всі офіційні платежі здійснюються виключно через встановлені державні канали.
Громадянам радять користуватися лише перевіреними джерелами інформації та бути уважними до підозрілих пропозицій.
У разі отримання сумнівних повідомлень рекомендується:
не передавати персональні дані;
не здійснювати жодних переказів коштів;
повідомляти про випадки шахрайства до Кіберполіції.
Новини.LIVE повідомляли, що громадяни, які опанували правила дорожнього руху та хочуть отримати посвідчення водія, мають скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Процедура є нескладною, однак важливо дотримуватися визначеного алгоритму дій, що дозволяє швидко оформити документ.
Новини.LIVE інформували, що в Україні фіксують зростання кількості випадків шахрайства, коли зловмисники представляються працівниками державних установ, судів, поліції або інших офіційних органів.