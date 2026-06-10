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Главная Новости дня В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с водительскими правами

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с водительскими правами

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 15:09
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с водительскими правами
Фото иллюстративное : mvs.gov.ua

Социальные сети всё чаще используются мошенниками для поиска потенциальных жертв, в частности среди пользователей, интересующихся государственными услугами. Они отслеживают комментарии, подписки и запросы людей, после чего выходят на связь в личных сообщениях с предложениями «быстрого решения вопросов».

Об этом рассказал начальник РСЦ ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров, сообщает Новини.LIVE.

Как работает схема мошенников

По словам специалиста, злоумышленники мониторят страницы сервисных центров МВД, анализируют активность пользователей и находят тех, кто интересуется получением или восстановлением водительского удостоверения.

После этого они предлагают «помощь» в личных сообщениях — без обучения в автошколе, без сдачи экзаменов или даже в решении вопросов с возвратом водительских прав после лишения.

Мошенники уверяют в «официальности» услуг и обещают, что документы будут отображаться в государственных реестрах, в приложении «Дія» и Кабинете водителя.

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Поддельные документы и обман граждан

В сервисных центрах МВД и Киберполиции неоднократно фиксировали подобные схемы. Одна из них заключается в том, что сначала мошенники не требуют предоплаты, создавая впечатление доверия.

После получения персональных данных граждане якобы получают документ по почте. Визуально он может выглядеть подлинным, однако в государственных реестрах он не значится. После этого аферисты прекращают контакт, а люди уже оплачивают«услугу», не подозревая о подделке.

Впоследствии пострадавшие обращаются в сервисные центры МВД, где и выясняется факт мошенничества.

Как мошенники имитируют официальность

Для убедительности злоумышленники используют логотипы государственных учреждений, копируют оформление официальных страниц, присылают поддельные удостоверения, справки и скриншоты.

В некоторых случаях создаются фальшивые аккаунты якобы сотрудников сервисных центров МВД или даже руководителей учреждений, чтобы повысить уровень доверия у граждан. Любые предложения оформить водительское удостоверение без прохождения предусмотренных законом процедур являются признаком мошенничества, отмечают в МВД.

Помимо потери средств и персональных данных, использование поддельных документов может иметь юридические последствия — вплоть до уголовной ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Как защититься

В сервисных центрах МВД подчеркивают:сотрудники не предлагают услуги через личные сообщения в мессенджерах, а все официальные платежи осуществляются исключительно через установленные государственные каналы.

Гражданам советуют пользоваться только проверенными источниками информации и быть внимательными к подозрительным предложениям.

В случае получения сомнительных сообщений рекомендуется:

не передавать персональные данные;
не осуществлять никаких переводов средств;
сообщать о случаях мошенничества в Киберполицию.

Новини.LIVE сообщали, что граждане, освоившие правила дорожного движения и желающие получить водительское удостоверение, должны сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Процедура несложная, однако важно соблюдать установленный алгоритм действий, что позволяет быстро оформить документ.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине фиксируется рост числа случаев мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных учреждений, судов, полиции или других официальных органов.

Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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