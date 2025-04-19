Обмін полоненими — у МВС розкрили деталі

Повернення українських полонених 19 квітня 2025 року. Фото: очільник МВС Ігор Клименко/Telegram

У суботу, 19 квітня, відбувся один із найбільших обмінів полоненими між Україною та Росією. Напередодні Великодня 277 українців повернулися з російського полону.

Деталі обміну повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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Міністр зазначив, що напередодні свята 277 українців повернулися з російського полону. За його інформацією, серед них 77 — з системи МВС: 73 гвардійці та 4 прикордонники. Абсолютна більшість перебувала в полоні майже 3 роки.

Крім того, серед звільнених — найстарший гвардієць, якому днями виповниться 61 рік. Відтак, він вперше за довгий час свій день народження зустріне в колі рідних людей.

Наймолодшому серед оборонців — 20 років. Задля його звільнення, як і за кожного полоненого, було докладено максимальних зусиль.

Скриншот повідомлення глави МВС/Telegram

"Ми подбаємо про наших захисників, вони отримають усю необхідну допомогу та підтримку, аби вони чимшвидше відновилися. Дякую Президенту України, керівнику Офісу Президента та колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за спільну невтомну роботу, а також ОАЕ за посередництво", — наголосив Клименко.

Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також повідомили подробиці обміну полоненими між Україною та РФ, який відбувся 19 квітня, напередодні Великодня.

Також ми повідомляли, що 18 квітня в Україну вдалося повернути тіла 909 українських захисників.