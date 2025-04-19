Обмен пленными - в МВД раскрыли детали

Возвращение украинских пленных 19 апреля 2025 года. Фото: глава МВД Игорь Клименко/Telegram

В субботу, 19 апреля, состоялся один из крупнейших обменов пленными между Украиной и Россией. Накануне Пасхи 277 украинцев вернулись из российского плена.

Детали обмена сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

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Министр отметил, что накануне праздника 277 украинцев вернулись из российского плена. По его информации, среди них 77 — из системы МВД: 73 гвардейца и 4 пограничника. Абсолютное большинство находилось в плену почти 3 года.

Кроме того, среди освобожденных — самый старший гвардеец, которому на днях исполнится 61 год. Следовательно, он впервые за долгое время свой день рождения встретит в кругу родных людей.

Самому молодому среди защитников — 20 лет. Для его освобождения, как и за каждого пленного, были приложены максимальные усилия.

Скриншот сообщения главы МВД/Telegram

"Мы позаботимся о наших защитниках, они получат всю необходимую помощь и поддержку, чтобы они как можно быстрее восстановились. Спасибо Президенту Украины, руководителю Офиса Президента и коллегам из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за совместную неустанную работу, а также ОАЭ за посредничество", — подчеркнул Клименко.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными также сообщили подробности обмена пленными между Украиной и РФ, который состоялся 19 апреля, накануне Пасхи.

Также мы сообщали, что 18 апреля в Украину удалось вернуть тела 909 украинских защитников.