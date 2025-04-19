Обмін полоненими напередодні Великодня — деталі

Повернення українських полонених напередодні Великодня. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

У суботу, 19 квітня, між Україною та Росією відбувся один з найбільших обмінів полоненими. Відтак напередодні Великодня до України з російського полону повернулися 277 захисників.

Про деталі обміну розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обмін полоненими напередодні Великодня — подробиці

Сьогодні, 19 квітня, напередодні Великодня, відбувся один з найбільших обмінів полоненими. У результаті перемовного процесу з російської неволі звільнено 277 українських захисників та захисниць.

Зокрема, 246 воїнів повернено в межах обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Серед звільнених сьогодні:

Захисники з гарнізону Маріуполя;

Нацгвардійці;

Військові моряки;

Воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Повернення українських полонених напередодні Великодня. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Зазначається, що більшість з тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

За даними Координаційного штабу, сьогоднішній обмін є четвертим у цьому році та 63-м від початку повномасштабного вторгнення РФ. Цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 Захисника визволені поза обмінами.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4 552 українських громадян. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.

Повернення українських полонених напередодні Великодня. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

"Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, а також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечує для звільнених реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", — резюмували у Координаційному штабі.

Раніше ми інформували, що 18 квітня в Україну вдалося повернути тіла 909 українських оборонців.

Крім того, 15 квітня, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених "Волю Героям Маріуполя".