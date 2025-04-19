Обмен пленными накануне Пасхи - детали

Возвращение украинских пленных накануне Пасхи. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

В субботу, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся один из крупнейших обменов пленными. Поэтому накануне Пасхи в Украину из российского плена вернулись 277 защитников.

О деталях обмена рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Сегодня, 19 апреля, накануне Пасхи, состоялся один из крупнейших обменов пленными. В результате переговорного процесса из российской неволи освобождены 277 украинских защитников и защитниц.

В частности, 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена. Среди освобожденных сегодня:

Защитники из гарнизона Мариуполя;

Нацгвардейцы;

Военные моряки;

Воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.

Возвращение украинских пленных накануне Пасхи. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Отмечается, что большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, которая находилась в неволе с мая 2022 года.

К рядовому и сержантскому составу относятся 268 освобожденных, возвращены также девять офицеров. Наши ребята защищали от врага Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.

По данным Координационного штаба, сегодняшний обмен является четвертым в этом году и 63-м с начала полномасштабного вторжения РФ. В этом году из российской неволи удалось вернуть домой 596 украинцев в рамках обменов и 53 Защитника освобождены вне обменов.

Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4 552 украинских граждан. Вне обменов дополнительно освобождены из российской неволи 529 человек.

Возвращение украинских пленных накануне Пасхи. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

"Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, а также получат все выплаты денежного обеспечения за все время пребывания в плену и единовременную материальную помощь. Украина обеспечивает для освобожденных реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — резюмировали в Координационном штабе.

Ранее мы информировали, что 18 апреля в Украину удалось вернуть тела 909 украинских защитников.

Кроме того, 15 апреля, в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных "Волю Героям Мариуполя".