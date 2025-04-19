Обмен пленными накануне Пасхи - детали

Обмен пленными — в Коордштабе сказали, кто вернулся домой
В субботу, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся один из крупнейших обменов пленными. Поэтому накануне Пасхи в Украину из российского плена вернулись 277 защитников.
О деталях обмена рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Обмен пленными накануне Пасхи — подробности
Сегодня, 19 апреля, накануне Пасхи, состоялся один из крупнейших обменов пленными. В результате переговорного процесса из российской неволи освобождены 277 украинских защитников и защитниц.
В частности, 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человека удалось освободить вне обмена. Среди освобожденных сегодня:
- Защитники из гарнизона Мариуполя;
- Нацгвардейцы;
- Военные моряки;
- Воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.
Отмечается, что большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, которая находилась в неволе с мая 2022 года.
К рядовому и сержантскому составу относятся 268 освобожденных, возвращены также девять офицеров. Наши ребята защищали от врага Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.
По данным Координационного штаба, сегодняшний обмен является четвертым в этом году и 63-м с начала полномасштабного вторжения РФ. В этом году из российской неволи удалось вернуть домой 596 украинцев в рамках обменов и 53 Защитника освобождены вне обменов.
Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4 552 украинских граждан. Вне обменов дополнительно освобождены из российской неволи 529 человек.
"Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, а также получат все выплаты денежного обеспечения за все время пребывания в плену и единовременную материальную помощь. Украина обеспечивает для освобожденных реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — резюмировали в Координационном штабе.
Ранее мы информировали, что 18 апреля в Украину удалось вернуть тела 909 украинских защитников.
Кроме того, 15 апреля, в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных "Волю Героям Мариуполя".
Читайте Новини.LIVE!