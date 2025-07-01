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Головна Новини дня У МВС прокоментували заяву мера Дніпра про стеження й загрозу

У МВС прокоментували заяву мера Дніпра про стеження й загрозу

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 12:28
МВС спростувало загрозу меру Дніпра Борису Філатову у справі Зінченка
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Дніпровська міська рада

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило офіційну заяву у відповідь на звернення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо ймовірної загрози його життю. У відомстві наголосили, що ім’я Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України

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Коли слідство виявило "інтерес" Зінченка 

Під час першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у липні 2024 року стало відомо, що єдиним об'єктом інтересу підозрюваного, згідно з матеріалами слідства, був народний депутат, щодо якого збиралася інформація про місце проживання та сім’ю.

Щодо згадок імені Філатова у гаджетах підозрюваного — у МВС пояснили, що інформацію про введення його прізвища у пошукових системах виявили пізніше, уже під час аналізу цифрових слідів на подальшому етапі розслідування.

Проте слідство не знайшло жодних підтверджень підготовки злочинів проти мера Дніпра. 

"У результаті всебічного опрацювання отриманої інформації, слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно зазначеної особи. Відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров’ю", — йдеться у повідомленні МВС.

У МВС закликали окремих політиків утриматися від поширення особистих оцінок, які можуть створити враження про "подвійні стандарти" в роботі правоохоронної системи.

Нагадаємо, Філатов раніше повідомив, що під час судового засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, стало відомо про наявність у його телефоні PDF-файлів. Там було досьє на не лише на загиблу, а й на інших публічних осіб — серед них начебто був і сам Філатов. Мер пов’язав це з потенційним списком осіб для нападів. Окрім того, міський голова згадав про інцидент з незаконною відеокамерою біля його офісу ще у березні 2025 року, яка, на його думку, могла бути частиною тієї ж схеми.

Також додамо, що у телефоні Зінченка також знайшли й інші провокативні матеріали та зображення.

МВС замах Борис Філатов Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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