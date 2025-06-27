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Головна Новини дня Мер Дніпра звернувся до МВС через досьє в телефоні Зінченка

Мер Дніпра звернувся до МВС через досьє в телефоні Зінченка

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:38
Борис Філатов написав відкритого листа керівнику МВС через досьє в телефоні Зінченка
Борис Філатов. Фото: facebook Бориса Філатова
Ключові моменти Мер Дніпра написав відкритого листа керівнику МВС

Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся з офіційною заявою до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він повідомив про потенційну загрозу своєму життю.

Про це Філатов написав у себе у Facebook у п'ятницю, 27 червня.

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Пост Філатова. Фото: скриншот

Мер Дніпра написав відкритого листа керівнику МВС

За словами Філатова, під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон з’ясувалося, що в телефоні підозрюваного В’ячеслава Зінченка були виявлені файли з досьє не лише на загиблу, а й на інших відомих осіб, зокрема — на самого Філатова.

Мер нагадав, що Зінченка затримали 25 червня 2024 року у Дніпрі, де він тривалий час проживав. Слідчі вилучили у нього мобільний телефон, вміст якого став важливою частиною розслідування. Саме там, за даними ЗМІ, і знайшли згадані PDF-документи з інформацією про низку громадських і політичних діячів. У зв’язку з цим Філатов висловив припущення про існування списку осіб, які могли стати жертвами цілеспрямованих нападів.

У своїй заяві Філатов також нагадав, що ще 13 березня 2025 року біля його офіційного офісу, розташованого поруч з приватним будинком, було виявлено незаконно встановлену відеокамеру. Незважаючи на повідомлення в МВС, жодної реакції з боку правоохоронців не було. З огляду на нові дані, мер вважає, що цей інцидент міг бути пов’язаний зі спостереженням за ним у рамках тієї ж загрозливої схеми.

Філатов також згадав про замах на громадського діяча Сергія Стерненка, досьє на якого також було виявлено у Зінченка. На думку мера, усі ці події пов’язані між собою, і правоохоронні органи мали б поінформувати потенційні цілі ще на етапі досудового розслідування.

У підсумку Філатов звернувся до міністра внутрішніх справ із проханням надати пояснення, чому він, як посадовець і громадянин, не був попереджений про можливу загрозу. Він також закликав МВС дотримуватись своїх обов’язків щодо захисту безпеки громадян.

Нагадаємо, що у четвер, 26 червня, у Львові пройшло судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Під час розслідування у мобільному телефоні головного підозрюваного, В’ячеслава Зінченка, слідчі виявили низку зображень, які можуть носити провокаційний або компрометуючий характер.

Стало відомо, що у день вбивства мовознавиці камери відеоспостереження кілька разів зафіксували Зінченка на вулиці Масарика.

МЗС Дніпро Борис Філатов Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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