Борис Филатов написал открытое письмо руководителю МВД из-за досье в телефоне Зинченко

Борис Филатов. Фото: facebook Бориса Филатова

Городской голова Днепра Борис Филатов обратился с официальным заявлением к министру внутренних дел Игорю Клименко. Он сообщил о потенциальной угрозе своей жизни.

Об этом Филатов написал у себя в Facebook в пятницу, 27 июня.

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По словам Филатова, во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион выяснилось, что в телефоне подозреваемого Вячеслава Зинченко были обнаружены файлы с досье не только на погибшую, но и на других известных лиц, в частности - на самого Филатова.

Мэр напомнил, что Зинченко задержали 25 июня 2024 года в Днепре, где он долгое время проживал. Следователи изъяли у него мобильный телефон, содержимое которого стало важной частью расследования. Именно там, по данным СМИ, и нашли упомянутые PDF-документы с информацией о ряде общественных и политических деятелей. В связи с этим Филатов высказал предположение о существовании списка лиц, которые могли стать жертвами целенаправленных нападений.

В своем заявлении Филатов также напомнил, что еще 13 марта 2025 года возле его официального офиса, расположенного рядом с частным домом, была обнаружена незаконно установленная видеокамера. Несмотря на сообщения в МВД, никакой реакции со стороны правоохранителей не последовало. Учитывая новые данные, мэр считает, что этот инцидент мог быть связан со слежкой за ним в рамках той же угрожающей схемы.

Филатов также вспомнил о покушении на общественного деятеля Сергея Стерненко, досье на которого также было обнаружено у Зинченко. По мнению мэра, все эти события связаны между собой, и правоохранительные органы должны были бы проинформировать потенциальные цели еще на этапе досудебного расследования.

В итоге Филатов обратился к министру внутренних дел с просьбой предоставить объяснения, почему он, как чиновник и гражданин, не был предупрежден о возможной угрозе. Он также призвал МВД придерживаться своих обязанностей по защите безопасности граждан.

Напомним, что в четверг, 26 июня, во Львове прошло судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. В ходе расследования в мобильном телефоне главного подозреваемого, Вячеслава Зинченко, следователи обнаружили ряд изображений, которые могут носить провокационный или компрометирующий характер.

Стало известно, что в день убийства языковеда камеры видеонаблюдения несколько раз зафиксировали Зинченко на улице Масарика.