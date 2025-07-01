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Главная Новости дня В МВД прокомментировали заявление мэра Днепра о слежке и угрозе

В МВД прокомментировали заявление мэра Днепра о слежке и угрозе

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 12:28
МВД опровергло угрозу мэру Днепра Борису Филатову по делу Зинченко
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Днепровский городской совет

Министерство внутренних дел Украины обнародовало официальное заявление в ответ на обращение городского головы Днепра Бориса Филатова относительно вероятной угрозы его жизни. В ведомстве отметили, что имя Филатова не фигурировало в материалах уголовного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Во время первого брифинга по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион в июле 2024 года стало известно, что единственным объектом интереса подозреваемого, согласно материалам следствия, был народный депутат, по которому собиралась информация о месте жительства и семье.

Относительно упоминаний имени Филатова в гаджетах подозреваемого - в МВД объяснили, что информацию о введении его фамилии в поисковых системах обнаружили позже, уже при анализе цифровых следов на дальнейшем этапе расследования.

Однако следствие не нашло никаких подтверждений подготовки преступлений против мэра Днепра.

"В результате всесторонней обработки полученной информации, следствие Национальной полиции не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица. Отсутствуют какие-либо материалы, которые бы свидетельствовали о реальной угрозе его жизни или здоровью", — говорится в сообщении МВД.

В МВД призвали отдельных политиков воздержаться от распространения личных оценок, которые могут создать впечатление о "двойных стандартах" в работе правоохранительной системы.

Напомним, Филатов ранее сообщил, что во время судебного заседания по делу Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, стало известно о наличии в его телефоне PDF-файлов. Там было досье не только на погибшую, но и на других публичных лиц — среди них якобы был и сам Филатов. Мэр связал это с потенциальным списком лиц для нападений. Кроме того, городской голова вспомнил об инциденте с незаконной видеокамерой возле его офиса еще в марте 2025 года, которая, по его мнению, могла быть частью той же схемы.

Также добавим, что в телефоне Зинченко также нашли и другие провокационные материалы и изображения.

МВД покушение Борис Филатов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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