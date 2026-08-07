У МВС Німеччини спростували інформацію, що дрон із вибухівкою був поруч з літаком Украъни
Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало повідомлення ЗМІ про те, що дрон із вибухівкою перебував поблизу українського літака в Лейпцигу. Крім того, офіційні особи заперечують, що літак був завантажений боєприпасами, призначеними для України.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Deutsche Welle та інші ЗМІ.
Що кажуть власті про інцидент у Німеччині
Як пише DW, на засіданні голів комітету Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ було заявлено, що на борту літака не було жодної зброї чи інших боєприпасів.
Голова Комітету з внутрішніх справ Детлеф Сейчас також спростував цю інформацію, заявивши, що, виходячи з розмов, у яких він брав участь, "літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю".
Подібна заява пролунала й від Марета Монтавона, керівника відділу комунікацій та зв’язків з урядом компанії Mitteldeutsche Flughafen, яка керує аеропортом у Лейпцигу.
"У момент інциденту літак Ан-24 був порожній і, отже, не перевозив вантаж. Ця оцінка відповідає інформації, отриманій нами від компанії «Антонов Логістика САЛІС", — сказав Монтавон газеті Leipziger Volkszeitung.
Що передувало
Як повідомляли Новини.LIVE, у середу стало відомо, що в ніч на 5 серпня поруч з українським вантажним літаком Ан-124 "Кондор" було виявлено дрон із вибухівкою. У зв’язку з інцидентом польоти тимчасово було призупинено, а поліція розслідує справу як можливу диверсійну атаку.
Пізніше в МЗС України відреагували на інцидент і повідомили, що в результаті події ніхто не постраждав.
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