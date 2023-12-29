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У МВФ розповіли про готовність допомогти Україні покривати видатки на війну та мобілізацію

29 грудня 2023 03:43
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Бюджет 2024 - У МВФ розповіли про готовність допомогти Україні покривати видатки на війну та мобілізацію
Прапор України на фоні логотипу МВФ. Фото: НБУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У Міжнародному валютному фонді розповіли про готовність допомогти Україні покривати видатки на війну та мобілізацію.  Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження в разі зростання бюджетних видатків у зв'язку з повномасштабним вторгенням РФ.

Про це пише "Голос Америки".

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Що сказав Кеммер

Він наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

"Я завжди наголошую дуже чітко — ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження. Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди", — заявив Кеммер.

Він додав, що якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, то генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів. Її 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Ця стратегія, як вважає посадовець Фонду, дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу".

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами. Причиною стало те, що Київ зіткнувся з "надзвичайно високою невизначеністю" стосовно бюджету на 2024 рік.

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