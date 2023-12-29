Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шмигаль через "високу невизначеність" бюджету попросив зустрічі з донорами, — Bloomberg arrow

Шмигаль через "високу невизначеність" бюджету попросив зустрічі з донорами, — Bloomberg

29 грудня 2023 01:16
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Бюджет-2024 - Денис Шмигаль через "високу невизначеність" бюджету попросив зустрічі з донорами, — Bloomberg - що Шмигаль написав у листі
Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами. Причиною стало те, що Київ зіткнувся з "надзвичайно високою невизначеністю" стосовно бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист Шмигаля до Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

Читайте також:

Про що просить Шмигаль

Як пише ЗМІ, у листі йдеться про те, що фінансування потрібне уже в січні. Зокрема, на бюджетні потреби.

"Він зазначає, що понад $110 млрд затрималися через "політичну боротьбу в США та ЄС". Координаційна платформа донорів має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету — підтримці уряду, зарплатах вчителям, державним службовцям і виплаті пенсій", — зазначають у виданні.

Крім того, прем'єр нібито закликав донорів розпочати координацію, аби спрямувати заморожені російські активи на відновлення України.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування із січня 2024 року", — йдеться у листі.

Далі Шмигаль додав:

"Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році".

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтримав думку Міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що "лакшері-сектору" варто зменшити витрати. Подоляк переконаний, що в період війни потрібно правильно балансувати витрати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі