Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами. Причиною стало те, що Київ зіткнувся з "надзвичайно високою невизначеністю" стосовно бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист Шмигаля до Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

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Як пише ЗМІ, у листі йдеться про те, що фінансування потрібне уже в січні. Зокрема, на бюджетні потреби.

"Він зазначає, що понад $110 млрд затрималися через "політичну боротьбу в США та ЄС". Координаційна платформа донорів має зосереджуватися на нагальних потребах бюджету — підтримці уряду, зарплатах вчителям, державним службовцям і виплаті пенсій", — зазначають у виданні.

Крім того, прем'єр нібито закликав донорів розпочати координацію, аби спрямувати заморожені російські активи на відновлення України.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування із січня 2024 року", — йдеться у листі.

Далі Шмигаль додав:

"Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та відбудови, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році".

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтримав думку Міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що "лакшері-сектору" варто зменшити витрати. Подоляк переконаний, що в період війни потрібно правильно балансувати витрати.