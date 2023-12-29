Бюджет-2024 - Денис Шмыгаль из-за "высокой неопределенности" бюджета попросил встречи с донорами, - Bloomberg - что Шмыгаль написал в письме

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с международными донорами. Причиной стало то, что Киев столкнулся с "чрезвычайно высокой неопределенностью" касательно бюджета на 2024 год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Шмыгаля к Межведомственной координационной платформе доноров.

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Как пишет СМИ, в письме говорится, что финансирование нужно уже в январе. В частности, на бюджетные нужды.

"Он отмечает, что более $110 млрд задержались из-за "политической борьбы в США и ЕС". Координационная платформа доноров должна сосредотачиваться на неотложных нуждах бюджета — поддержке правительства, зарплатах учителям, государственным служащим и выплате пенсий", — отмечают в издании.

Кроме того, премьер якобы призвал доноров начать координацию, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

"Для поддержки макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование с января 2024 года", — говорится в письме.

Далее Шмигаль добавил:

"Вряд ли возможно вести любую дискуссию о проектах восстановления и восстановления, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания в 2024 году".

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поддержал мнение Министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что "лакшеру-сектору" следует снизить расходы. Подоляк убежден, что в период войны нужно правильно балансировать расходы.