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В МВФ рассказали о готовности помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию

29 декабря 2023 03:43
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Бюджет 2024 - В МВФ рассказали о готовности помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Флаг Украины на фоне логотипа МВФ. Фото: НБУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Международном валютном фонде рассказали о готовности помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию. Директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления в случае роста бюджетных расходов в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Что сказал Кеммер

Он подчеркнул, что поддержка фонда сосредоточена на поддержке работы государства и его социальных обязательств, а не на военной сфере.

"Я всегда подчеркиваю очень четко — мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления. Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами, и мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования и т.д. Именно на это направлена программа финансирования в объеме 122 миллиарда", — заявил Кеммер.

Он добавил, что если в результате возникнут дополнительные бюджетные расходы, то генерировать дополнительные поступления должно лучшее управление и, в частности, Национальная стратегия доходов. Ее 28 декабря утвердило правительство по выполнению условий программы МВФ.

Эта стратегия, как считает чиновник Фонда, позволит "получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль попросил экстренную встречу с международными донорами. Причиной стало то, что Киев столкнулся с "чрезвычайно высокой неопределенностью" по отношению к бюджету на 2024 год.

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