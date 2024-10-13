Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України arrow

У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

13 жовтня 2024 05:58
Галина Остаповець - Журналіст
В Україні стрімко впала народжуваність - МОЗ - новини
Перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

У 2012-2013 році в Україні народжувалося близько 500 тисяч немовлят, а вже у 2015-2016-му пішло стрімке зниження показників народжуваності. Після початку війни у 2023 році цифра новонароджених впала до 180 тисяч малюків і якщо порівняти її із 500 тисяч, то цифра дійсно катастрофічна.

Про це на конференції "Актуальні питання сексуального та репродуктивного здоровʼя в умовах демографічної кризи" сказав перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.

Читайте також:

"Держава та уряд мають прийняти серйозні рішення, які зможуть покращити цю демографічну ситуацію. Це комплексна проблема, якій необхідна увага всього уряду. Адже у 2024 році цифра новонароджених буде ще меншою, ніж торік", — сказав Дубров.

Він також нагадав негативний прогноз Інституту демографічних досліджень. За ним на початок 2022 року в Україні проживало 41,6 млн українців, а у липні 2024-го — 35,8. А от прогнози на 2051 свідчать про те, що в Україні мешкатиме 25,2 млн. населення.

"Суттєвим покращенням від МОЗ було запровадження пакету репродуктивного запліднення, в рамках якої даною послугою скористалося 700 жінок. Це цифра станом на початок жовтня цього року", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров прокоментував корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині. За його словами, ця область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані.

Також, починаючи з 2024 року жінки в Україні можуть завагітніти завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Відтепер процедуру штучного запліднення стала покривати держава, хоча раніше пацієнти робити це виключно своїм коштом.

народження здоров'я народжуваність Секс і здоров’я жіноче здоров'я МОЗ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Яку пенсію можуть отримувати українці без достатнього стажу — деталі

06:03 Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

06:01 Ощадбанк блокує рахунки після нарахування зарплати — рішення суду

05:58 У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

Термінова новина

05:25 На Київщині лунають вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

04:30 Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

03:26 У війську потрібні люди, які вміють керувати краном — кого запрошують до "Азова"

Термінова новина

02:57 Повітряна тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка небезпека

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

06:10 Яку пенсію можуть отримувати українці без достатнього стажу — деталі

06:03 Як буде українською "по щелчку пальцев" — відповідь мовознавця

06:01 Ощадбанк блокує рахунки після нарахування зарплати — рішення суду

05:58 У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України

Термінова новина

05:25 На Київщині лунають вибухи — що відомо

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

05:05 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де будуть сильні заморозки

04:30 Військовозобов'язані матимуть лише три дні на отримання повістки без штрафу

03:26 У війську потрібні люди, які вміють керувати краном — кого запрошують до "Азова"

Термінова новина

02:57 Повітряна тривога на Київщині та ще в кількох областях — яка небезпека

01:32 Львівські прикордонники не дозволили чоловіку виїхати з України — що вирішив суд

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник