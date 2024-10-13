В Україні стрімко впала народжуваність - МОЗ - новини

У МОЗ розповіли про катастрофічне зменшення населення України
У 2012-2013 році в Україні народжувалося близько 500 тисяч немовлят, а вже у 2015-2016-му пішло стрімке зниження показників народжуваності. Після початку війни у 2023 році цифра новонароджених впала до 180 тисяч малюків і якщо порівняти її із 500 тисяч, то цифра дійсно катастрофічна.
Про це на конференції "Актуальні питання сексуального та репродуктивного здоровʼя в умовах демографічної кризи" сказав перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.
"Держава та уряд мають прийняти серйозні рішення, які зможуть покращити цю демографічну ситуацію. Це комплексна проблема, якій необхідна увага всього уряду. Адже у 2024 році цифра новонароджених буде ще меншою, ніж торік", — сказав Дубров.
Він також нагадав негативний прогноз Інституту демографічних досліджень. За ним на початок 2022 року в Україні проживало 41,6 млн українців, а у липні 2024-го — 35,8. А от прогнози на 2051 свідчать про те, що в Україні мешкатиме 25,2 млн. населення.
"Суттєвим покращенням від МОЗ було запровадження пакету репродуктивного запліднення, в рамках якої даною послугою скористалося 700 жінок. Це цифра станом на початок жовтня цього року", — підсумував чиновник.
Нагадаємо, перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров прокоментував корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині. За його словами, ця область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані.
Також, починаючи з 2024 року жінки в Україні можуть завагітніти завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Відтепер процедуру штучного запліднення стала покривати держава, хоча раніше пацієнти робити це виключно своїм коштом.
Читайте Новини.LIVE!