В Україні стрімко впала народжуваність - МОЗ - новини

Перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

У 2012-2013 році в Україні народжувалося близько 500 тисяч немовлят, а вже у 2015-2016-му пішло стрімке зниження показників народжуваності. Після початку війни у 2023 році цифра новонароджених впала до 180 тисяч малюків і якщо порівняти її із 500 тисяч, то цифра дійсно катастрофічна.

Про це на конференції "Актуальні питання сексуального та репродуктивного здоровʼя в умовах демографічної кризи" сказав перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.

Читайте також:

"Держава та уряд мають прийняти серйозні рішення, які зможуть покращити цю демографічну ситуацію. Це комплексна проблема, якій необхідна увага всього уряду. Адже у 2024 році цифра новонароджених буде ще меншою, ніж торік", — сказав Дубров.

Він також нагадав негативний прогноз Інституту демографічних досліджень. За ним на початок 2022 року в Україні проживало 41,6 млн українців, а у липні 2024-го — 35,8. А от прогнози на 2051 свідчать про те, що в Україні мешкатиме 25,2 млн. населення.

"Суттєвим покращенням від МОЗ було запровадження пакету репродуктивного запліднення, в рамках якої даною послугою скористалося 700 жінок. Це цифра станом на початок жовтня цього року", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров прокоментував корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині. За його словами, ця область завжди була топ-лідером щодо скарг від громадян і тепер у Міністерстві охорони здоров’я розуміють та бачимо, що ці скарги були обґрунтовані.

Також, починаючи з 2024 року жінки в Україні можуть завагітніти завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Відтепер процедуру штучного запліднення стала покривати держава, хоча раніше пацієнти робити це виключно своїм коштом.