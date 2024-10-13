В Украине стремительно упала рождаемость - Минздрав - новости

Первый замминистра здравоохранения Сергей Дубров. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В 2012-2013 году в Украине рождалось около 500 тысяч младенцев, а уже в 2015-2016 году пошло стремительное снижение показателей рождаемости. После начала войны в 2023 году цифра новорожденных упала до 180 тысяч малышей и если сравнить ее с 500 тысячами, то цифра действительно катастрофическая.

Об этом на конференции "Актуальные вопросы сексуального и репродуктивного здоровья в условиях демографического кризиса" сказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

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"Государство и правительство должны принять серьезные решения, которые смогут улучшить эту демографическую ситуацию. Это комплексная проблема, которой необходимо внимание всего правительства. Ведь в 2024 году цифра новорожденных будет еще меньше, чем в прошлом", — сказал Дубров.

Он также напомнил о негативном прогнозе Института демографических исследований. За ним на начало 2022 года в Украине проживало 41,6 млн украинцев, а в июле 2024-го — 35,8. А вот прогнозы на 2051 год свидетельствуют о том, что в Украине будет проживать 25,2 млн. населения.

"Существенным улучшением от Минздрава было введение пакета репродуктивного оплодотворения, в рамках которого данной услугой воспользовалось 700 женщин. Это цифра по состоянию на начало октября этого года", — подытожил чиновник.

Напомним, первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров прокомментировал коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине. По его словам, эта область всегда была топ-лидером по жалобам от граждан и теперь в Министерстве здравоохранения понимают и видим, что эти жалобы были обоснованы.

Также, начиная с 2024 года, женщины в Украине могут забеременеть благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Отныне процедуру искусственного оплодотворения стало покрывать государство, хотя раньше пациенты делать это исключительно за свой счет.