Продаж медичного канабісу в Україні — в МОЗ затвердили електронну систему

Препарати з медичного канабісу. Фото ілюстративне: Pexels

МОЗ розробило електронну систему обліку виготовлення та продажу медичного канабісу в Україні. Його продаватимуть виключно через електронний рецепт, а всі процеси фіксуватимуться в електронній системі охорони здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Міністерство охорони здоров'я розробило електронну систему обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК). Його продаватимуть виключно при наявності електронного рецепта, який зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я.

Відпуск ліків на основі медичного канабісу в аптеках почнеться тоді, коли в Україну завезуть потрібні рослинні субстанції для виготовлення ліків або готові лікарські засоби.

Всі операції, які стосуватимуться медичного канабісу, будуть фіксуватив ЕСОРК.

"Це централізована платформа для обліку, моніторингу та контролю обігу конопель для медичних цілей, в якій фіксуватиметься понад 35 видів операцій щодо 13 видів об’єктів обліку. Електронна система створена на платформі Дія.Engine", — пояснили в МОЗ.

Хто може зареєструватися в ЕСОРК

Право на реєстрацію в ЕСОРК мають всі суб'єкти господарювання, які здійснюватимуть діяльність з обігу медичного канабісу:

аптеки, які планують виготовляти лікарські засоби з рослинної субстанції канабісу;

лікувально-профілактичні заклади, які планують використовувати у своїй медичній практиці готові лікарські засоби чи лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки з медичного канабісу;

імпортери, які планують ввозити на територію України насіння чи садивний матеріал конопель для медичних цілей, рослинну субстанцію канабісу для виробництва (виготовлення) лікарських засобів чи готові лікарські засоби з медичного канабісу тощо.

Як отримати е-рецепт на медичний канабіс

Електронний рецепт виписує лікар пацієнта первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Однак не кожна аптека може продати препарати на основі медичного канабісу — потрібна відповідна ліцензія.

"Усі операції з медичним канабісом будуть контролюватися — від початкових етапів ввезення (імпорту) конопель для медичних цілей в Україну до кінцевого відпуску лікарських засобів. Розроблені електронні рішення дозволять інтегрувати всіх учасників у єдину інформаційну екосистему та забезпечать автоматизацію процесів", — сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, у серпні в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Також місяць тому Кабмін визначив правила перевезення медичного канабісу в Україні.