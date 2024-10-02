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В Минздраве рассказали, когда медицинский каннабис появится в аптеках

2 октября 2024 08:27
Анастасия Постоенко - Редактор
Продажа медицинского каннабиса в Украине — в Минздраве утвердили электронную систему
Препараты из медицинского каннабиса. Фото иллюстративное: Pexels
Анастасия Постоенко - Редактор

Минздрав разработал электронную систему учета изготовления и продажи медицинского каннабиса в Украине. Его будут продавать исключительно по электронному рецепту, а все процессы будут фиксироваться в электронной системе здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Министерство здравоохранения разработало электронную систему учета обращения медицинского каннабиса (ЭСОРК). Его будут продавать исключительно при наличии электронного рецепта, зарегистрированного в электронной системе здравоохранения.

Отпуск лекарств на основе медицинского каннабиса в аптеках начнется тогда, когда в Украину завезут нужные растительные субстанции для изготовления лекарств или готовые лекарственные средства.

Все операции, которые будут касаться медицинского каннабиса, будут фиксироваться в ЕСОРК.

"Это централизованная платформа для учета, мониторинга и контроля обращения конопли для медицинских целей, в которой будет фиксироваться более 35 видов операций по 13 видам объектов учета. Электронная система создана на платформе Дія.Engine", — пояснили в Минздраве.

Кто может зарегистрироваться в ЕСОРК

Право на регистрацию в ЕСОРК имеют все субъекты хозяйствования, которые будут осуществлять деятельность по обращению медицинского каннабиса:

  • аптеки, которые планируют производить лекарственные средства из растительной субстанции каннабиса;
  • лечебно-профилактические учреждения, которые планируют использовать в своей медицинской практике готовые лекарственные средства или лекарственные средства, изготовленные в условиях аптеки по медицинскому каннабису;
  • импортеры, которые планируют ввозить на территорию Украины семена или посадочный материал конопли для медицинских целей, растительную субстанцию каннабиса для производства (изготовления) лекарственных средств или готовые лекарственные средства из медицинского каннабиса и т.д.

Как получить е-рецепт на медицинский каннабис

Электронный рецепт выписывает лечащий врач пациента первичной или специализированной медицинской помощи. Однако не каждая аптека может продать препараты на основе медицинского каннабиса — требуется соответствующая лицензия.

"Все операции с медицинским каннабисом будут контролироваться — от начальных этапов ввоза (импорта) конопли для медицинских целей в Украину до конечного отпуска лекарственных средств. Разработанные электронные решения позволят интегрировать всех участников в единую информационную экосистему и обеспечат автоматизацию процессов", — сказала заместитель министра охраны здоровья по цифровому развитию Мария Карчевич.

Напомним, в августе в Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Также месяц назад Кабмин определил правила перевозки медицинского каннабиса в Украине.

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