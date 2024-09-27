МОЗ оприлюднило рекомендації щодо використання ліків на основі медичного канабісу

Вирощування медичного канабісу. Фото: EAP

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило нові рекомендації щодо використання ліків на основі медичного канабісу, виготовлених в аптечних умовах. Зокрема, визначено перелік захворювань та станів, за яких ці препарати можуть бути призначені.

Про це йдеться на сайті відомства.

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В МОЗ зазначили, що формування списку базується на останніх наукових дослідженнях, які підтверджують їхню ефективність. Перелік буде регулярно переглядатися з урахуванням нових клінічних даних.

Згідно з новими правилами, отримати ліки на основі медичного канабісу можливо лише за електронним рецептом лікаря первинної ланки або спеціаліста. Всі дані про призначення фіксуватимуться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Критерії призначення

Медичні препарати з канабісу можуть бути призначені у разі наявності у пацієнта одного з таких діагнозів:

Хронічний або нейропатичний біль (R52.2), а також спастичність (R25.2), викликані різними захворюваннями, такими як:

злоякісні новоутворення (C00 – C97);

діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

розсіяний склероз (G35);

ураження нервів (G50, G51);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7).

Нудота та блювання (R11), спричинені хімієтерапією (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97).

Хвороба Паркінсона (G20), синдром де Ля Туретта (F95.2), а також рефрактерна епілепсія (G40 – G41).

Захворювання, що викликають судомні напади у дітей, зокрема синдром Леннокса-Гасто (G40.4) та синдром Драве (G40.4).

Втрата ваги при анорексії (R63.0) у пацієнтів з ВІЛ (B20-B24).

Інші захворювання (A00 – T98) — виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Індивідуальний підхід

Дозування та режим уживання ліків визначаються лікарем, враховуючи вік, вагу, стан здоров’я та супутні захворювання пацієнта. Діти також можуть отримувати ці препарати, однак за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу перевищує 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг на кілограм ваги.

Препарати на основі медичного канабісу не рекомендуються для вагітних жінок та тих, хто годує груддю, особливо при використанні засобів з тетрагідроканабінолом. Також їх не слід призначати пацієнтам з відомою або підозрюваною особистою чи сімейною історією шизофренії або інших психотичних розладів, а також у випадках важких розладів особистості, за винятком депресії, що супроводжує основне захворювання. Протипоказанням є також індивідуальна чутливість до канабіноїдів та серйозні порушення функції печінки.

Вживання лікарського засобу, що містить канабіс, слід зупинити, якщо протягом 4-12 тижнів не буде досягнуто очікуваного терапевтичного ефекту або в разі виникнення значних побічних реакцій, зокрема тих, що стосуються психічного здоров’я.

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