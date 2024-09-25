Гарячка Західного Нілу — у Хмельницькому зафіксували першу смерть

У Хмельницькому померла жінка, у якої діагностували гарячку Західного Нілу
У Хмельницькому від гарячки Західного Нілу померла 60-річна жінка. Захворювання призвело до запалення оболонок головного мозку.
Про це повідомила завідувачка відділення лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич, пише Zaxid.net.
Смерть від гарячки Західного Нілу
За словами лікарки, пацієнтка пізно звернулася за медичною допомогою, коли гарячка вже викликала менінгоенцефаліт. Це призвело до інсульту, а наявність супутнього важкого серцевого захворювання ускладнило ситуацію, і врятувати жінку не вдалося.
Хмельничанка потрапила до лікарні через тиждень після початку захворювання — 13 вересня, а померла 17 вересня.
Маркевич зазначила, що з початку вересня в лікарні перебували шестеро хворих на гарячку Західного Нілу, віком від 20 до 70 років. Всі пацієнти скаржилися на високу температуру, головний біль, біль у горлі, м’язах, суглобах та загальну слабкість.
"Одна жінка померла, а всіх інших у задовільному стані уже виписали додому", — сказала вона.
Що відомо про гарячку Західного Нілу
Це вірусне захворювання, яке зазвичай передається через укуси комарів. У тяжких випадках хвороба може супроводжуватися гарячкою, запаленням мозкових оболонок, лімфаденопатією та ураженням слизових оболонок.
Летальність від захворювання коливається від 2% до 14%, і наразі не існує вакцини, лікування проводиться симптоматично.
Нагадаємо, у серпні в Києві зафіксували спалах гарячки Західного Нілу, внаслідок чого шпиталізували 17 осіб.
Також ми писали, що в Україні комахи уже переносять збудники тих же хвороб, що вирують й у Африці. За словами заслуженого лікаря України Ольги Богомолець, гарячка Західного Нілу є небезпечнішою для українців, ніж COVID-19.
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