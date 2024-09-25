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У Хмельницькому померла жінка, у якої діагностували гарячку Західного Нілу

25 вересня 2024 21:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Гарячка Західного Нілу — у Хмельницькому зафіксували першу смерть
Працівник інфекційного відділення. Ілюстративне фото: Sebastian Gollnow / dpa
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Хмельницькому від гарячки Західного Нілу померла 60-річна жінка. Захворювання призвело до запалення оболонок головного мозку.

Про це повідомила завідувачка відділення лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич, пише Zaxid.net.

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Смерть від гарячки Західного Нілу

За словами лікарки, пацієнтка пізно звернулася за медичною допомогою, коли гарячка вже викликала менінгоенцефаліт. Це призвело до інсульту, а наявність супутнього важкого серцевого захворювання ускладнило ситуацію, і врятувати жінку не вдалося.

Хмельничанка потрапила до лікарні через тиждень після початку захворювання — 13 вересня, а померла 17 вересня.

Маркевич зазначила, що з початку вересня в лікарні перебували шестеро хворих на гарячку Західного Нілу, віком від 20 до 70 років. Всі пацієнти скаржилися на високу температуру, головний біль, біль у горлі, м’язах, суглобах та загальну слабкість.

"Одна жінка померла, а всіх інших у задовільному стані уже виписали додому", — сказала вона. 

Що відомо про гарячку Західного Нілу

Це вірусне захворювання, яке зазвичай передається через укуси комарів. У тяжких випадках хвороба може супроводжуватися гарячкою, запаленням мозкових оболонок, лімфаденопатією та ураженням слизових оболонок.

Летальність від захворювання коливається від 2% до 14%, і наразі не існує вакцини, лікування проводиться симптоматично.

Нагадаємо, у серпні в Києві зафіксували спалах гарячки Західного Нілу, внаслідок чого шпиталізували 17 осіб. 

Також ми писали, що в Україні комахи уже переносять збудники тих же хвороб, що вирують й у Африці. За словами заслуженого лікаря України Ольги Богомолець, гарячка Західного Нілу є небезпечнішою для українців, ніж COVID-19.

смерть здоров'я хвороба комарі Хмельницький інфекції

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