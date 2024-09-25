Лихорадка Западного Нила — в Хмельницком зафиксировали первую смерть

Работник инфекционного отделения. Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow/dpa

В Хмельницком от лихорадки Западного Нила скончалась 60-летняя женщина. Заболевание привело к воспалению оболочек головного мозга.

Об этом сообщила заведующая отделением лечения взрослых больных с инфекционными поражениями нервной системы Хмельницкой инфекционной больницы Елена Маркевич, пишет Zaxid.net.

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По словам врача, пациентка поздно обратилась за медицинской помощью, когда лихорадка уже вызывала менингоэнцефалит. Это привело к инсульту, а наличие сопутствующего тяжелого сердечного заболевания усугубило ситуацию, и спасти женщину не удалось.

Женщина попала в больницу через неделю после начала заболевания — 13 сентября, а умерла 17 сентября.

Маркевич отметила, что с начала сентября в больнице находились шесть больных лихорадкой Западного Нила в возрасте от 20 до 70 лет. Все пациенты жаловались на высокую температуру, головные боли, боль в горле, мышцах, суставах и общую слабость.

"Одна женщина умерла, а всех остальных в удовлетворительном состоянии уже выписали домой", — сказала она.

Что известно о горячке Западного Нила

Это вирусное заболевание, обычно передается через укусы комаров. В тяжелых случаях болезнь может сопровождаться лихорадкой, воспалением мозговых оболочек, лимфаденопатией и поражением слизистых.

Летальность от заболевания колеблется от 2% до 14%, и в настоящее время не существует вакцины, лечение проводится симптоматически.

Напомним, в августе в Киеве зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила, в результате чего госпитализировали 17 человек.

Также мы писали, что в Украине насекомые уже переносят возбудители тех же болезней, что бушуют и в Африке. По словам заслуженного врача Украины Ольги Богомолец, лихорадка Западного Нила опаснее для украинцев, чем COVID-19.