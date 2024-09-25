Лихорадка Западного Нила — в Хмельницком зафиксировали первую смерть

В Хмельницком умерла женщина, у которой диагностировали лихорадку Западного Нила
В Хмельницком от лихорадки Западного Нила скончалась 60-летняя женщина. Заболевание привело к воспалению оболочек головного мозга.
Об этом сообщила заведующая отделением лечения взрослых больных с инфекционными поражениями нервной системы Хмельницкой инфекционной больницы Елена Маркевич, пишет Zaxid.net.
Смерть от лихорадки Западного Нила
По словам врача, пациентка поздно обратилась за медицинской помощью, когда лихорадка уже вызывала менингоэнцефалит. Это привело к инсульту, а наличие сопутствующего тяжелого сердечного заболевания усугубило ситуацию, и спасти женщину не удалось.
Женщина попала в больницу через неделю после начала заболевания — 13 сентября, а умерла 17 сентября.
Маркевич отметила, что с начала сентября в больнице находились шесть больных лихорадкой Западного Нила в возрасте от 20 до 70 лет. Все пациенты жаловались на высокую температуру, головные боли, боль в горле, мышцах, суставах и общую слабость.
"Одна женщина умерла, а всех остальных в удовлетворительном состоянии уже выписали домой", — сказала она.
Что известно о горячке Западного Нила
Это вирусное заболевание, обычно передается через укусы комаров. В тяжелых случаях болезнь может сопровождаться лихорадкой, воспалением мозговых оболочек, лимфаденопатией и поражением слизистых.
Летальность от заболевания колеблется от 2% до 14%, и в настоящее время не существует вакцины, лечение проводится симптоматически.
Напомним, в августе в Киеве зафиксировали вспышку лихорадки Западного Нила, в результате чего госпитализировали 17 человек.
Также мы писали, что в Украине насекомые уже переносят возбудители тех же болезней, что бушуют и в Африке. По словам заслуженного врача Украины Ольги Богомолец, лихорадка Западного Нила опаснее для украинцев, чем COVID-19.
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