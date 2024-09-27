Минздрав обнародовал рекомендации по использованию лекарств на основе медицинского каннабиса

Выращивание медицинского каннабиса. Фото: EAP

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые рекомендации по использованию лекарств на основе медицинского каннабиса, изготовленного в аптечных условиях. В частности, определен перечень заболеваний и состояний, при которых эти препараты могут быть назначены.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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В Минздраве отметили, что формирование списка базируется на последних научных исследованиях, подтверждающих их эффективность. Список будет регулярно пересматриваться с учетом новых клинических данных.

Согласно новым правилам, получить лекарства на основе медицинского каннабиса возможно только по электронному рецепту врача первичного звена или специалиста. Все данные по назначению будут фиксироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Критерии назначения

Медицинские препараты из каннабиса могут быть назначены при наличии у пациента одного из следующих диагнозов:

Хроническая или нейропатическая боль (R52.2), а также спастичность (R25.2), вызванные различными заболеваниями, такими как:

злокачественные новообразования (C00 – C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение нервов (G50, G51);

травмы спинного мозга (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7).

Тошнота и рвота (R11), вызванные химиотерапией (Z51.1) при лечении новообразований (C00 – C97).

Болезнь Паркинсона (G20), синдром де Ля Туретта (F95.2), а также рефрактерная эпилепсия (G40 – G41).

Заболевания, вызывающие судорожные приступы у детей, в частности синдром Леннокса-Гасто (G40.4) и синдром Драве (G40.4).

Потеря веса при анорексии (R63.0) у пациентов с ВИЧ (B20-B24).

Другие заболевания (A00 – T98) – исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

Индивидуальный подход

Дозировка и режим приема лекарства определяются врачом, учитывая возраст, вес, состояние здоровья и сопутствующие заболевания пациента. Дети также могут получать эти препараты, однако при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканабинолу превышает 20:1, а максимальная суточная дозировка не превышает 25 мг на килограмм веса.

Препараты на основе медицинского каннабиса не рекомендуются для беременных женщин и кормящих грудью, особенно при использовании средств с тетрагидроканабинолом. Также их не следует назначать пациентам с известной или подозреваемой личной, или семейной историей шизофрении или других психотических расстройств, а также в случаях тяжелых расстройств личности, за исключением депрессии, сопровождающей основное заболевание. Противопоказанием является индивидуальная чувствительность к каннабиноидам и серьезные нарушения функции печени.

Употребление лекарственного средства, содержащего каннабис, следует остановить, если в течение 4-12 недель не будет достигнут ожидаемый терапевтический эффект или в случае возникновения значительных побочных реакций, в частности, касающихся психического здоровья.

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