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У МОЗ пояснили, як оцінюватимуть інвалідність у 2025 році

25 листопада 2024 23:59
Чекарьова Марія - редактор
Кому з людей з інвалідністю доведеться проходити повторний огляд у 2025 році
Чоловік на інвалідному візку. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

У 2025 році деяким громадянам з інвалідністю доведеться пройти повторний огляд. Тих, хто має безстроковий статус, ця вимога не стосуватиметься. Усі права, виплати, документи, пільги, соціальні послуги, відстрочки та виплати для них залишаться чинними.

Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомили в МОЗ.

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Кому потрібно буде пройти повторний огляд

Повторний огляд та оцінювання до 1 листопада 2025 року потрібно буде пройти чоловікам віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, а до 1 квітня 2026 року — всім іншим пацієнтам. Йдеться про громадян, які через поважні причини не змогли пройти огляд упродовж 2022–2024 років.

Для пацієнтів, у яких термін повторного огляду припадав на період від січня по червень 2025 року, його продовжили на шість місяців. Наприклад, ті, хто мав з'явитися огляд 10 березня, зможуть зробити це до 30 червня.

"Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його проводитимуть експертні команди вже за новими правилами", — йдеться в повідомленні МОЗ. 

Хто може не проходити повторний огляд

Повторний огляд непотрібно проходити:

  • людям, які перебувають на територіях бойових дій або ТОТ;
  • пацієнтам із важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось із парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);
  • чинним військовослужбовцям, працівникам поліції та СБУ — для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів із дати звільнення з військової служби.

Нюанси із МСЕК

Статус інвалідності за документами, які видала МСЕК, залишатимуться чинними до наступного оцінювання. Для пацієнта з такими документами діятимуть всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки.

Якщо документи людини з інвалідністю вже у МСЕК і відома дата засідання у 2025 році, справу передадуть до закладу охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди, і розглянуть у день, який до цього призначила МСЕК. Нову адресу, де відбудеться оцінювання, пацієнту повідомлять.

"Замість МСЕК вашу справу розглядатиме експертна команда в лікарні. Лікуючий лікар сформує направлення та скерує справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві військовослужбовцям з інвалідністю частково компенсуватимуть переобладнання автомобілів. Сотні захисників і захисниць України у 2025 році планують надати компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що правоохоронці перевіряють висновки щодо інвалідності в низки посадовців. Йдеться про 1 695 представників державних органів, зокрема МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, Нацагентства з питань державної служби, СБУ, ДБР, Нацполіції, ОВА та КМВА.

здоров'я інвалідність особа з інвалідністю МОЗ медогляд

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