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В МОЗ объяснили, как будут оценивать инвалидность в 2025 году

25 ноября 2024 23:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Кому из людей с инвалидностью придется проходить повторный осмотр в 2025 году
Мужчина на инвалидной коляске. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В 2025 году некоторым гражданам с инвалидностью придется пройти повторный осмотр. Тех, кто имеет бессрочный статус, это требование не относится. Все права, выплаты, документы, льготы, социальные услуги, отсрочки и выплаты для них останутся в силе.

Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщили в МОЗ.

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Кому нужно будет пройти повторный обзор

Повторный обзор и оценивание до 1 ноября 2025 года нужно будет пройти мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, имеющим вторую или третью группу инвалидности, а до 1 апреля 2026 года — всем остальным пациентам. Речь идет о гражданах, которые по уважительным причинам не смогли пройти осмотр в течение 2022–2024 годов.

Для пациентов, у которых срок повторного осмотра приходился на период с января по июнь 2025 года, его продлили на шесть месяцев. Например, те, кто должен явиться 10 марта, смогут сделать это до 30 июня.

"Чтобы пройти повторный осмотр, необходимо будет обратиться к профильному лечащему врачу, который сформирует направление на оценку. Его будут проводить экспертные команды уже по новым правилам", — говорится в сообщении МОЗ.

Кто может не проходить повторный обзор

Повторный обзор не нужно проходить:

  • людям, находящимся на территориях боевых действий или ТОТ;
  • пациентам с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);
  • действующим военнослужащим, работникам полиции и СБУ — для них статус инвалидности остается в силе на период прохождения военной службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения с военной службы.

Нюансы с МСЭК

Статус инвалидности по документам, выданым МСЭК, будут оставаться в силе до последующей оценки. Для пациента с такими документами будут действовать все права, выплаты, льготы, социальные услуги и отсрочки.

Если документы человека с инвалидностью уже в МСЭК и известная дата заседания в 2025 году, дело передадут в учреждение здравоохранения, где будут работать экспертные команды, и рассмотрят в день, назначенный МСЭК. Новый адрес, где состоится оценивание, пациенту сообщат.

"Вместо МСЭК ваше дело будет рассматривать экспертная команда в больнице. Лечащий врач сформирует направление и направит дело экспертной команде в электронной системе. Оценка будет проходить по новым правилам: электронные дела и документы, удобные места проведения оценки, меньше бюрократии", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Киеве военнослужащим с инвалидностью будут частично компенсировать переоборудование автомобилей. Сотни защитников и защитниц Украины в 2025 году планируют предоставить компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что правоохранители проверяют выводы об инвалидности у ряда чиновников. Речь идет о 1 695 представителях государственных органов, в частности МОЗ, Минсоцполитики, МВД, Нацагентства по вопросам государственной службы, СБУ, ГБР, Нацполиции, ОВА и КГВА.

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