У Москві вбито контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка

Слідчі дії біля будівлі Міноборони РФ. Фото: росЗМІ

В Росії у Москві в будівлі Міністерства оборони РФ знайдено мертвим співробітника контррозвідки ФСБ Володимира Фещенка. За повідомленнями російських ЗМІ, його тіло виявили з глибокою раною на чолі.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

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У ЗМІ зазначили, що 26-річний Фещенко був не лише офіцером Федеральної Служби Безпеки РФ, а й відомим спортсменом: він мав титул абсолютного чемпіона Європи з гирьового спорту та був майстром спорту міжнародного класу.

Володимир Фещенко. Фото: росЗМІ

Згідно з інформацією російського інформаційного агентства ТАСС, причиною вбивства став побутовий конфлікт із військовим, з яким Фещенко раніше служив на Далекому Сході.

Підозрюваного вже затримали. Як стверджують джерела, загиблий запросив свого товариша, прапорщика, до будівлі на Ольховській вулиці, де розташовані структури Міноборони та управління ФСБ Московського військового округу. Чоловіки разом провели час, після чого гість імовірно вчинив злочин.

Інцидент стався в ніч на 13 січня, після чого було порушено кримінальну справу за статтею про вбивство. За даними Telegram-каналу ВЧК-ОДПУ, у підозрюваного був квиток на потяг, який вирушав тієї ж ночі. Володимир Фещенко вирішив провести час із другом і повідомив родичам, що затримається.

Цікаво, що російські пропагандистські медіа, зокрема "РИА Новости", спочатку назвали ім’я загиблого, проте згодом прибрали його з публікацій, зазначивши лише, що "чемпіона Росії з гирьового спорту знайдено мертвим у будівлі в центрі Москви".

Нагадаємо, нещодавно в Росії горів військовий шпиталь. А в окупованому Іловайську сталася масштабна ДТП — там перекинувся автобус, який прямував з Росії.