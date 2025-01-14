В Москве убит контрразведчик ФСБ Владимир Фещенко

Следственные действия возле здания Минобороны РФ. Фото: росСМИ

В России в Москве в здании Министерства обороны РФ найден мертвым сотрудник контрразведки ФСБ Владимир Фещенко. По сообщениям российских СМИ, его тело обнаружили с глубокой раной на лбу.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

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В СМИ отметили, что 26-летний Фещенко был не только офицером Федеральной Службы Безопасности РФ, но и известным спортсменом: он имел титул абсолютного чемпиона Европы по гиревому спорту и был мастером спорта международного класса.

Владимир Фещенко. Фото: росСМИ

Согласно информации российского информационного агентства ТАСС, причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, с которым Фещенко ранее служил на Дальнем Востоке.

Подозреваемого уже задержали. Как утверждают источники, погибший пригласил своего товарища, прапорщика, в здание на Ольховской улице, где расположены структуры Минобороны и управление ФСБ Московского военного округа. Мужчины вместе провели время, после чего гость предположительно совершил преступление.

Инцидент произошел в ночь на 13 января, после чего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, у подозреваемого был билет на поезд, который отправлялся той же ночью.

Владимир Фещенко решил провести время с другом и сообщил родственникам, что задержится.

Страшно, что российские пропагандистские медиа, в частности "РИА Новости", сначала назвали имя погибшего, однако впоследствии убрали его из публикаций, отметив лишь, что "чемпион России по гиревому спорту найден мертвым в здании в центре Москвы".

Напомним, недавно в России горел военный госпиталь. А в оккупированном Иловайске произошло масштабное ДТП — там перевернулся автобус, который направлялся из России.