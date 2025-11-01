Блекаут у Московській і Тульській областях 1 листопада

Люди без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У ніч на 1 листопада жителі Підмосков'я і не тільки з перебоями зі світлом і блекаутами. Інциденти сталися щонайменше в містах Жуковський і Тула.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Перебої зі світлом у Московській і Тульській областях 1 листопада

Спочатку стало відомо, що з відключенням зіткнулося місто Жуковський. Влада прокоментувала інцидент із початком нової доби, хоча в коментарях росіяни скаржаться, що відключення почалися ще за дві години до офіційної заяви.

"У зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах сталося відключення електропостачання за багатьма адресами. Наразі ведуться роботи з усунення пошкодження. Приносимо свої вибачення за можливі незручності", — повідомили у пресслужбі Жуковської адміністрації.

Після цього в соцмережах з'явилися перші кадри, на яких місто буквально в темряві. Цю ж інформацію підтверджує і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Водночас низка пабліків публікували ще більше кадрів. Чи всі вони з міста Жуковський, поки незрозуміло, але одразу після інциденту в Московській області, росіяни почали писати про перебої в Тулі. У Telegram-каналах теж уже є кадри, як це було.

Варто зазначити, що перед цими подіями російські пабліки писали, що Росію масовано атакують нібито українські дрони.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня на Сахаліні (Росія) теж стався блекаут. Після спалаху і повідомлень про те, що могла вибухнути теплоелектростанція, частина острова залишилася без світла.

Також нещодавно ми писали, які пристрої краще купити на випадок блекаутів.