Блэкаут в Московской и Тульской областях 1 ноября

В ночь на 1 ноября жители Подмосковья и не только с перебоями со светом и блэкаутами. Инциденты произошли как минимум в городах Жуковский и Тула.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Перебои со светом в Московской и Тульской областях 1 ноября

Изначально стало известно, что с отключения столкнулся город Жуковский. Власти прокомментировали инцидент с началом новых суток, хотя в комментариях россияне жалуются, что отключения начались еще за два часа до официального заявления.

"В связи с аварийной ситуацией на электросетях произошло отключение электроснабжения по многим адресам. В настоящее время ведутся работы по устранению повреждения. Приносим свои извинения за возможные неудобства", — сообщили в пресс-службе Жуковской администрации.

После этого в соцсетях появились первые кадры, на которых город буквально во тьме. Эту же информацию подтверждает и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В то же время ряд пабликов публиковали еще больше кадров. Все ли они из города Жуковский, пока неясно, но сразу после инцидента в Московской области, россияне начали писать про перебои в Туле. В Telegram-каналах тоже уже есть кадры, как это было.

Стоит отметить, что перед этими событиями российские паблики писали, что Россию массированно атакуют якобы украинские дроны.

Напомним, утром 28 октября на Сахалине (Россия) тоже произошел блэкаут. После вспышки и сообщений о том, что могла взорваться теплоэлектростанция, часть острова осталась без света.

