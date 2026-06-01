У Монако стався вибух: є поранені

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Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в понеділок, 29 червня, у Монако пролунав вибух. Є поранення. Їх щонайменше троє.

Про це з посиланням на джерело в поліції повідомило французьке видання Le Figaro, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибух у Монако ввечері 29 червня

Інцидент стався близько 21:00 на вулиці Ревюрен Пер Луї Фролла. Невідомий нібито залишив рюкзак, після чого втік у напрямку Босолея. За словами очевидців, поранених троє. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані.

За даними інших місцевих ЗМІ, унаслідок вибуху могли загинути люди. Припускають, що це був теракт.

За інформацією джерел Новини.LIVE, вибух у Монако був замахом на бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

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