На НМТ-2025 — зареєструвалося понад 312 тисяч учасників

Абітурієнти складають тест. Ілюстративне фото: УНІАН

На національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році вже зареєструвалося понад 312 тисяч учасників. Це приблизно стільки ж, як і торік.

Про це повідомила кореспондентка Галина Остаповець в ефірі День.LIVE у вівторок, 22 квітня.

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Цьогоріч серед зареєстрованих — понад 20 тисяч абітурієнтів, які перебувають за кордоном, але планують вступати до українських вишів.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький зазначив, що такі показники свідчать про сталий інтерес молоді до вищої освіти в Україні, попри складні умови, спричинені війною та вимушеною міграцією.

Додаткова реєстрація на НМТ-2025 триває до кінця поточного тижня, тож остаточна кількість учасників ще може зрости.

Раніше ми повідомляли, що з 2025 року українці використовують нову версію правопису, а не попередню. Тому учасникам НМТ 2025 року необхідно бути до цього підготовленими.

Також ми розповідали, чим НМТ відрізняється від ЗНО та як підготуватися до іспитів.