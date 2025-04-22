На НМТ-2025 — зарегистрировалось более 312 тысяч участников

В МОН сказали, сколько абитуриентов зарегистрировалось на НМТ
На национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году уже зарегистрировалось более 312 тысяч участников. Это примерно столько же, как и в прошлом году.
Об этом сообщила корреспондентка Галина Остаповец в эфире День.LIVE во вторник, 22 апреля.
НМТ-2025
В этом году среди зарегистрированных — более 20 тысяч абитуриентов, которые находятся за рубежом, но планируют поступать в украинские вузы.
Заместитель министра образования Михаил Винницкий отметил, что такие показатели свидетельствуют об устойчивом интересе молодежи к высшему образованию в Украине, несмотря на сложные условия, вызванные войной и вынужденной миграцией.
Дополнительная регистрация на НМТ-2025 продолжается до конца текущей недели, поэтому окончательное количество участников еще может вырасти.
Ранее мы сообщали, что с 2025 года украинцы используют новую версию правописания, а не предыдущую. Поэтому участникам НМТ 2025 года необходимо быть к этому подготовленными.
Также мы рассказывали, чем НМТ отличается от ВНО и как подготовиться к экзаменам.
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