МКС розслідує підозри щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Керівний орган Міжнародного кримінального суду проведе розслідування щодо свого головного прокурора Каріма Хана. Його підозрюють у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє Reuters.

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Розслідування щодо Каріма Хана

За інформацією джерел видання, у внутрішньому документі, який надіслали державам-членам МКС, Хана закликають тимчасово відмовитися від виконання своїх обов’язків на період розслідування.

Прокурор заперечує всі звинувачення в порушенні закону. Він звернувся до внутрішнього наглядового органу суду з проханням провести розслідування.

Співрозмовник Reuters зазначив, що зовнішнє розслідування було погоджено під час засідання Асамблеї держав-учасниць 7 листопада. Однак невирішеним залишилося питання, хто буде його проводити.

Судді МКС наразі розглядають запит Хана про арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Галанта та лідерів ХАМАС, поданий ще в травні. Прокурор заявив, що звинувачення в неправомірних діях збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу. За внутрішнім документом, незалежний орган суду мав почати розслідування звинувачень відразу після їх надходження, однак передбачувана жертва не довіряє новому голові цього органу, який є колишнім співробітником Хана.

Документ також вказує на те, що на прокурора здійснюється тиск, щоб він дозволив одному з заступників виконувати обов’язки під час розслідування звинувачень проти нього.

Нагадаємо, Монголія не виконала свої зобов'язання за Римським статутом, не арештувавши російського диктатора Володимира Путіна, попри ордер МКС. Це питання було передано на розгляд Асамблеї держав-учасниць Римського статуту для подальшого обговорення.

Також 12 вересня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором МКС Карімом Ханом, під час якої було обговорено важливість дотримання принципів Римського статуту.